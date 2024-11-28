Balıkçılara Nehir Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Balıkçılara Nehir Engeli

Sakarya Nehri'ndeki sığlaşma nedeniyle balıkçılar yüklerini boşaltmak için farklı limanlara gidiyor.

28.11.2024 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkçı teknelerine nehir engeli: Balıkçılar farklı limanlara yöneldi

Derinlik 2 metreye düşünce balıkla farklı limanlardan boşaltıldı

SAKARYA - Sakarya'dan Karadeniz'e açılan hamsi balıkçılarına ait tekneler, Karasu'da Sakarya Nehri ağzında oluşan sığlaşma sebebiyle nehre giriş yapamadı. Yüklerini boşaltamayan balıkçılar, farklı limanlara yöneldi.

Karadeniz'e açılan hamsi balıkçıları, yüklerini boşaltmak gayesiyle giriş yapmak istedikleri Sakarya Nehri ağzında sığlaşma engeline takıldı. Derinliğin yaklaşık 2 metre olduğu nehir ağzına giriş yapamayan tekneler ve troller, en yakın limanlara yönelmek zorunda kaldı. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, nehir ağzındaki sorunun uzun yıllardır devam ettiğini ve balıkçı barınağı istediklerini belirterek, "Sakarya Nehri'nin ağzı çok sığ. En derin yeri şu an 2 metre. Hamsi tekneleri bu nedenle mağdur oldu ve nehre girip boşaltım yapamıyor. En yakın liman Kefken'de ve Kefken'de çok kalabalık var, balıkçılar burada sorun yaşıyor. Diğer yakın liman ise Akçakoca'da. Bu limanda da çok fazla tekne var ve boşaltımda zorlanıyorlar" dedi.

"Tekeneler için zaman kaybı ve avlanma süreleri de kısalıyor"

Yıllardan beri devam eden bu meselenin çözüme kavuşturulması gerektiğini aktaran Bıçakcı, "Tekneler bölgemizde avlandığı için bakanlık tarafından oluşturulan hamsi çıkartma noktalarından biri olan Sakarya'da boşaltım yapmaları gerekiyor. Fakat her zaman olduğu gibi nehir ağzı yine sığlaştı ve girişe müsaade etmiyor. Tekeneler için zaman kaybı ve avlanma süreleri de kısalıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Sakarya, 3-sayfa, Ekonomi, Karasu, Ulaşım, Çevre, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Balıkçılara Nehir Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
15:38 Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız
00:49 Tarife değişti Elektriğe büyük zam yolda Tarife değişti! Elektriğe büyük zam yolda
00:16 Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak
23:49 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı
23:43 Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 19:32:10. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkçılara Nehir Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.