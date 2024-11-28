Balıkçılara Nehir Engeli

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Balıkçı teknelerine nehir engeli: Balıkçılar farklı limanlara yöneldi

Derinlik 2 metreye düşünce balıkla farklı limanlardan boşaltıldı

SAKARYA - Sakarya'dan Karadeniz'e açılan hamsi balıkçılarına ait tekneler, Karasu'da Sakarya Nehri ağzında oluşan sığlaşma sebebiyle nehre giriş yapamadı. Yüklerini boşaltamayan balıkçılar, farklı limanlara yöneldi.

Karadeniz'e açılan hamsi balıkçıları, yüklerini boşaltmak gayesiyle giriş yapmak istedikleri Sakarya Nehri ağzında sığlaşma engeline takıldı. Derinliğin yaklaşık 2 metre olduğu nehir ağzına giriş yapamayan tekneler ve troller, en yakın limanlara yönelmek zorunda kaldı. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, nehir ağzındaki sorunun uzun yıllardır devam ettiğini ve balıkçı barınağı istediklerini belirterek, "Sakarya Nehri'nin ağzı çok sığ. En derin yeri şu an 2 metre. Hamsi tekneleri bu nedenle mağdur oldu ve nehre girip boşaltım yapamıyor. En yakın liman Kefken'de ve Kefken'de çok kalabalık var, balıkçılar burada sorun yaşıyor. Diğer yakın liman ise Akçakoca'da. Bu limanda da çok fazla tekne var ve boşaltımda zorlanıyorlar" dedi.

"Tekeneler için zaman kaybı ve avlanma süreleri de kısalıyor"

Yıllardan beri devam eden bu meselenin çözüme kavuşturulması gerektiğini aktaran Bıçakcı, "Tekneler bölgemizde avlandığı için bakanlık tarafından oluşturulan hamsi çıkartma noktalarından biri olan Sakarya'da boşaltım yapmaları gerekiyor. Fakat her zaman olduğu gibi nehir ağzı yine sığlaştı ve girişe müsaade etmiyor. Tekeneler için zaman kaybı ve avlanma süreleri de kısalıyor" diye konuştu.