Başakşehir'de 5. Çocuk Maratonu Coşkuyla Gerçekleşti

Başakşehir'de çocuk maratonunu renkli görüntülere sahne oldu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "çocuk maratonumuzu devam ettireceğiz, çocuklarımız çok eğleniyorlar"

Başakşehirli çocuklar maraton coşkusunda buluştu

İSTANBUL - Başakşehir'de çocuk maratonunu bu yıl 5'inci kez düzenlendi. Renkli ve eğlenceli etkinliklerle dolu organizasyona binlerce çocuk katılırken, minik sporculara aileleri de eşlik etti. Bu yıl ilk defa 6-12 aylık bebekler için düzenlenen "Emekleme Yarışması" ise büyük ilgi gördü. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Çocuk maratonumuzu devam ettireceğiz. Çünkü çocuklarımız katılmak istiyor ve çok eğleniyorlar" dedi.

Başakşehir Belediyesi, Avrupa Yakası'nın en büyük çocuk maratonuna bu yıl beşinci kez ev sahipliği yaptı. Renkli ve eğlenceli etkinliklerle dolu organizasyona binlerce çocuk katılırken, minik sporculara aileleri de eşlik etti. Bu yıl ilk defa 6-12 aylık bebekler için düzenlenen "Emekleme Yarışması" ise büyük ilgi gördü. Geleceğin bireylerine spor kültürünü aşılamak ve maraton bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen Başakşehir Çocuk Maratonu, bu yıl Anneler Günü'ne denk gelen 11 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Avrupa Yakası'nın bu alandaki en büyük organizasyonu olan maraton, minik sporcular ve aileleriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da etkinliğe katılarak maraton coşkusunu paylaştı. Başkan Kartoğlu katılımcılarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

6-12 aylık bebekler emekleme yarışmasında ter döktü

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri, bu yıl ilk kez düzenlenen "Emekleme Yarışması" oldu. 7 yaş ve altındaki çocuklar aileleriyle birlikte 300 metrelik parkurda mücadele ederken, 8-13 yaş grubundaki çocuklar ise bireysel olarak 900 metrelik parkuru tamamladı. Koşuya katılan her çocuk, bitiş çizgisinde madalya ve sertifika aldı. Minik sporculara geri dönüşüm malzemelerinden üretilen ahşap madalyaların verilmesi, çevreci Başakşehirliler tarafından büyük takdir topladı.

Etkinlikte Anneler Günü de unutulmadı. Minik sporcular, koşunun sonunda bitiş çizgisinde kendilerini bekleyen annelerine ellerindeki çiçeklerle koşarak sarıldı ve Anneler Günü'nü coşkuyla kutladı.

Özel gereksinimli çocuklar için anlamlı koşu

Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar için özel bir koşu düzenlendi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun eşlik ettiği koşunun sonunda madalyaları Başkan Kartoğlu bizzat takdim etti. Etkinlik alanında ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirmesi için çeşitli ikramlar, şişme oyuncaklar, oyun alanları, sahne gösterileri, jonglör performansları, konserler, çeşitli maskotlar ve Başakşehir Belediyesi'nin sevilen maskotu Başakgiller yer aldı. Başakşehirli çocuklar ve aileleri gün boyunca doyasıya eğlendi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, " 5'inci çocuk maratonumuz yaklaşık 5 bin ailemizle ve 15 bin vatandaşlarımızla komşularımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz maratonumuz dolu dolu geçiyor. Çok eğlenceli bir ortam var. Bir taraftan eğlence var bir taraftan yarışmalar var. Biraz önce bizde engelli kardeşlerimizle birlikte Engelli Haftası münasebetiyle bir maraton yaptık. Kardeşlerimize ödül verdik. Burada her grup var. Çocuklarla birlikte bütün aileler var. Bir taraftan sahne şovları var. Bir taraftan eğlence parkurlarımız var. Bu sene 5'inci biz her sene çocuk maratonumuzu devam ettireceğiz. Çünkü çocuklarımız katılmak istiyor ve çok eğleniyorlar" dedi.

Yarışmada madalya kazandığını İkra Duru İnat, "Çok iyi geçti. Madalya kazandım. Önce antreman yaptık sonra yarışmaya başladık" diye konuştu.

Yarışmada birinci olduğunu söyleyen Asel Dikmen ise, "çok eğlenceli geçti çok mutluydum. İlk yavaş tempo ile koştum son anlarda baya hızlandım ve birinci oldum. Çocukların eğlenmesi için bir sürü etkinlikler yapmışlar" ifadelerini kullandı.