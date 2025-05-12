Başakşehir'de 5. Çocuk Maratonu Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Başakşehir'de 5. Çocuk Maratonu Coşkuyla Gerçekleşti

Geniş Video İzle

Başakşehir'de düzenlenen 5. Çocuk Maratonu, binlerce çocuğun katılımıyla renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. 6-12 aylık bebekler için düzenlenen emekleme yarışması da büyük ilgi gördü.

12.05.2025 10:08  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de çocuk maratonunu renkli görüntülere sahne oldu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "çocuk maratonumuzu devam ettireceğiz, çocuklarımız çok eğleniyorlar"

Başakşehirli çocuklar maraton coşkusunda buluştu

İSTANBUL - Başakşehir'de çocuk maratonunu bu yıl 5'inci kez düzenlendi. Renkli ve eğlenceli etkinliklerle dolu organizasyona binlerce çocuk katılırken, minik sporculara aileleri de eşlik etti. Bu yıl ilk defa 6-12 aylık bebekler için düzenlenen "Emekleme Yarışması" ise büyük ilgi gördü. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Çocuk maratonumuzu devam ettireceğiz. Çünkü çocuklarımız katılmak istiyor ve çok eğleniyorlar" dedi.

Başakşehir Belediyesi, Avrupa Yakası'nın en büyük çocuk maratonuna bu yıl beşinci kez ev sahipliği yaptı. Renkli ve eğlenceli etkinliklerle dolu organizasyona binlerce çocuk katılırken, minik sporculara aileleri de eşlik etti. Bu yıl ilk defa 6-12 aylık bebekler için düzenlenen "Emekleme Yarışması" ise büyük ilgi gördü. Geleceğin bireylerine spor kültürünü aşılamak ve maraton bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen Başakşehir Çocuk Maratonu, bu yıl Anneler Günü'ne denk gelen 11 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Avrupa Yakası'nın bu alandaki en büyük organizasyonu olan maraton, minik sporcular ve aileleriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da etkinliğe katılarak maraton coşkusunu paylaştı. Başkan Kartoğlu katılımcılarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

6-12 aylık bebekler emekleme yarışmasında ter döktü

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri, bu yıl ilk kez düzenlenen "Emekleme Yarışması" oldu. 7 yaş ve altındaki çocuklar aileleriyle birlikte 300 metrelik parkurda mücadele ederken, 8-13 yaş grubundaki çocuklar ise bireysel olarak 900 metrelik parkuru tamamladı. Koşuya katılan her çocuk, bitiş çizgisinde madalya ve sertifika aldı. Minik sporculara geri dönüşüm malzemelerinden üretilen ahşap madalyaların verilmesi, çevreci Başakşehirliler tarafından büyük takdir topladı.

Etkinlikte Anneler Günü de unutulmadı. Minik sporcular, koşunun sonunda bitiş çizgisinde kendilerini bekleyen annelerine ellerindeki çiçeklerle koşarak sarıldı ve Anneler Günü'nü coşkuyla kutladı.

Özel gereksinimli çocuklar için anlamlı koşu

Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar için özel bir koşu düzenlendi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun eşlik ettiği koşunun sonunda madalyaları Başkan Kartoğlu bizzat takdim etti. Etkinlik alanında ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirmesi için çeşitli ikramlar, şişme oyuncaklar, oyun alanları, sahne gösterileri, jonglör performansları, konserler, çeşitli maskotlar ve Başakşehir Belediyesi'nin sevilen maskotu Başakgiller yer aldı. Başakşehirli çocuklar ve aileleri gün boyunca doyasıya eğlendi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, " 5'inci çocuk maratonumuz yaklaşık 5 bin ailemizle ve 15 bin vatandaşlarımızla komşularımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz maratonumuz dolu dolu geçiyor. Çok eğlenceli bir ortam var. Bir taraftan eğlence var bir taraftan yarışmalar var. Biraz önce bizde engelli kardeşlerimizle birlikte Engelli Haftası münasebetiyle bir maraton yaptık. Kardeşlerimize ödül verdik. Burada her grup var. Çocuklarla birlikte bütün aileler var. Bir taraftan sahne şovları var. Bir taraftan eğlence parkurlarımız var. Bu sene 5'inci biz her sene çocuk maratonumuzu devam ettireceğiz. Çünkü çocuklarımız katılmak istiyor ve çok eğleniyorlar" dedi.

Yarışmada madalya kazandığını İkra Duru İnat, "Çok iyi geçti. Madalya kazandım. Önce antreman yaptık sonra yarışmaya başladık" diye konuştu.

Yarışmada birinci olduğunu söyleyen Asel Dikmen ise, "çok eğlenceli geçti çok mutluydum. İlk yavaş tempo ile koştum son anlarda baya hızlandım ve birinci oldum. Çocukların eğlenmesi için bir sürü etkinlikler yapmışlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Etkinlik, Çocuk, Genel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Başakşehir'de 5. Çocuk Maratonu Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 00:28:24. #7.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de 5. Çocuk Maratonu Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.