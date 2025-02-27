Başakşehir'de Kadın Sürücüye Saldırı - Son Dakika
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Genel

Başakşehir'de Kadın Sürücüye Saldırı

Minibüs şoförü, yol vermediği gerekçesiyle kadın sürücüye saldırdı, gözaltına alındı.

27.02.2025 22:07
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Başakşehir'de kadın sürücüye saldıran minibüs şoförü yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de 'yol vermedin' diyerek kadın sürücüye saldıran minibüs şoförü gözaltına alındı. 11 bin 253 TL para cezası kesilen sürücü, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde, 'yol vermedin ve aracı yavaş sürüyorsun' diyerek Z.T. isimli kadın sürücünün önünü kesip aracına tüküren minibüs şoförü S.S., İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerine yakalandı.

Şüpheli hakkında trafik ekiplerince 11 bin 253 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise 10 gün sürüyle trafikten men edildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan işlem yapılan S.S. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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