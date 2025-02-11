Başakşehir'de Kar Yağışı Sürücüleri Zorladı

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Başakşehir'de sürücülerin zorlu yolculuğu böyle görüntülendi

İSTANBUL - Beyaza bürünen Başakşehir'de araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı otomobiller yolda kalırken o anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Başakşehir Kayaşehir'de beyaza bürünen yolda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekmeye başladı. Bazı araçlar yolda kaldı. Sürücülerin zorlu yolculuğu havadan dron ile görüntülendi.