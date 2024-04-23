Başkent'teki dev bayraklar havadan görüntülendi - Son Dakika
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Başkent'teki dev bayraklar havadan görüntülendi

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkent Ankara'nın birçok bölgesine dev Türk bayrakları asıldı. Çankaya, Keçiören ve Altındağ'da bulunan dev ay yıldızlı bayraklar drone ile havadan görüntülendi. Ayrıca I. ve II. TBMM Binası ışıklandırıldı ve EGO Genel Müdürlüğü'nün yeni binasına dev Türk bayrağı sarkıtıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

23.04.2024 09:03
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Başkent'teki dev bayraklar böyle görüntülendi

ANKARA - Başkentte kırmızı beyaza bürünen binaların oluşturduğu görsel şölen havadan görüntülendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkent Ankara'nın bir çok bölgesi dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Çankaya, Keçiören ve Altındağ'a asılan dev ay yıldızlı bayraklar drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan I. ve II. TBMM Binası ışıklandırılırken restorasyonu tamamlanan EGO Genel Müdürlüğünün yeni binasında ise dev Türk bayrağı sarkıtıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Başkent\'teki dev bayraklar havadan görüntülendi
Kaynak: İHA

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