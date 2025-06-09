Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ile 2 asker anıldı - Son Dakika
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Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ile 2 asker anıldı

09.06.2025 23:22
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Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ile 2 asker anıldı Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile Jandarma Uzman Çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ile 2 asker anıldı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile Jandarma Uzman Çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

Kozluk ilçesinde düzenlenen törende, öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ının şehit düştüğü yere karanfil bırakıldı. İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, kamu kurum amirleri yansıra öğretmen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende şehitler için İlçe Müftüsü Hakan Çağıran dua okudu. Ardından, öğretmen Yalçın'ın şehit edildiği noktada karanfiller bırakıldı. Kaymakam Güngör ve beraberindeki heyet daha sonra şehit öğretmenin görev yaptığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Burada müzik öğretmenleri, şehit öğretmenin sevdiği şarkıları seslendirdi. Programda konuşan Kaymakam Güngör, Aybüke öğretmenin şehadetinin 8. yılında rahmet ve minnetle anıldığını ifade etti.

Güngör, şehit öğretmenin azmiyle oluşturulan müzik sınıfını da ziyaret ettiklerini belirterek, "Şu an, şehit öğretmenimizin dönemin kaymakamının da desteğiyle oluşturduğu, kendi gayreti ve azmiyle hayata geçirdiği müzik sınıfındayız. Aybüke öğretmenimiz, 2016 yılında ilçemize atanmıştı. Yaklaşık 7 aylık görev süresi boyunca etrafına neşe ve umut saçtı, azmiyle bu sınıfı kurmuştu" dedi.

Aybüke öğretmenin, 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra şehit edildiğini hatırlatan Güngör, şunları söyledi:

"Bir öğretmen için en anlamlı gün olan karne gününde, maalesef Aybüke öğretmenimiz bölücü terör örgütü tarafından şehit edildi. Öğrencilerin en mutlu olduğu günde yaşanan bu acı olay, hepimizin yüreğini dağladı. O günden bu yana, her yıl hem şehit edildiği yerde hem de bu sınıfta, onun sevdiği türküleri okuyarak anıyoruz. Aybüke öğretmenin söylediği türküler bugün memleketin dağlarında, kütüphanelerinde, sokaklarında yankılanmaya devam ediyor."

Kaymakam Güngör, Aybüke öğretmeni her yıl anmaya ve hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayarak şöyle devam etti: "Şehitlerimiz bizim için ölümsüzdür. Onlar, vatanı, milleti ve devleti temsil eder. Bu temsiliyet, öğrencileri ve meslektaşları aracılığıyla yaşatılacaktır. Öğretmen arkadaşları ve öğrencileri bizlere emanettir. İnşallah bu sınıftan binlerce Aybüke yetişecektir. Mekanı cennet olsun."

Anma programı kapsamında daha sonra, saldırının ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan teröristin "dur" ihtarına uymayıp aracı patlatması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar'ın şehit düştüğü Bekirhan Karakolu'na geçildi.

Şehit askerlerin hayatını kaybettiği noktaya da karanfiller bırakıldı, dualar edilerek program sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ile 2 asker anıldı - Son Dakika

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