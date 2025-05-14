Bayraktar TB3 ile Tam Isabet - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bayraktar TB3 ile Tam Isabet

Bayraktar TB3 SİHA, DENİZKURDU 2025 Tatbikatı'nda TCG Anadolu'dan başarıyla atışlar yaptı.

14.05.2025 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraktar TB3'ten DENİZKURDU'nda tam isabet

Salvo atışlarında net vuruşlar

Kritik görev boyunca Baykar Proje Ekibi'ni, Selçuk Bayraktar TCG Anadolu gemisinden yönetti

ANTALYA - Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, DENİZKURDU 2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde önemli bir başarıya imza attı. Akdeniz'de seyreden TCG Anadolu'dan art arda havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar kara hedeflerine yönelik 2 salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi. Kritik görev boyunca Baykar Proje Ekibi'ni, TCG Anadolu'da bizzat bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti.

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde tarihi bir başarıya daha imza atarak gücünü sergiledi. PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı iki Bayraktar TB3 SİHA, Antalya açıklarında seyreden TCG Anadolu'dan art arda havalanarak kara hedeflerine yönelik 2 salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi.

Salvo atışlarında net vuruşlar

DENİZKURDU-2025 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA'lar, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı milli SİHA'lar, ikişer adet MAM-L mühimmatı yüklü şekilde TCG Anadolu'nun kısa pistinden peş peşe havalandı. Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görev algoritmaları ile tam otonom şekilde gerçekleştirilen uçuşta Bayraktar TB3 SİHA'lar, senaryo dahilindeki kara hedeflerine iki salvo halinde toplam dört MAM-L mühimmatını tam isabetle gönderdi.

PT-4 gemiye döndü, PT-3 Keşan'a uçtu

Başarıyla icra edilen mühimmatlı atış görevinin ardından Bayraktar TB3 SİHA'lar için planlanan bir sonraki faaliyet aşamasına geçildi. Bu kapsamda PT-4 kuyruk numaralı milli SİHA görev bitiminde TCG Anadolu gemisine dönerken, PT-3 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 ise Dalaman'a iniş yaptı. PT-3 kuyruk numaralı Bayraktar TB3, test programına devam etmek üzere Keşan'a intikal edecek. Bu tarihi başarının elde edildiği ve DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'na damga vuran kritik görev boyunca Baykar Proje Ekibi'ni, TCG Anadolu'da bizzat bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti.

Tatbikat öncesi yoğun hazırlık

Bayraktar TB3 SİHA, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı öncesinde TCG Anadolu gemisinde yoğun bir test ve hazırlık süreci geçirdi. 22-25 Nisan 2025'te Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu'da başarılı sortiler gerçekleştirildi. 25 Nisan 2025'te ise 4. prototip olan PT-4'ün de test sürecine katılmasıyla birlikte gemide ilk kez iki milli SİHA eş zamanlı görev aldı. 9 Mayıs 2025 tarihinde intikal için Keşan'dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı iki Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisine uçarak konuşlandı. Aynı gün gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri yapıldı.

Milli kameralarla başarılı atışlar

11 Mayıs'ta gerçekleştirilen testlerde ise Bayraktar TB3 SİHA'lar, birinde ASELFLIR-500 diğerinde Aselsan CATS elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi entegre edilmiş şekilde MAM-L mühimmatlarıyla başarılı atışlar yaparak bugünkü göreve hazır olduklarını gösterdi. Milli SİHA'ların tüm kalkış, iniş ve kontrol süreçleri eş zamanlı olarak TCG Anadolu üzerindeki Yer Kontrol İstasyonu aracılığıyla ve Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmalarının desteğiyle tam otonom olarak yürütülüyor.

Toplam uçuş 1.080 saate ulaştı

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 1.080 saat 14 dakika havada kaldı. Şimdiye kadar test sürecinde 551 sorti yapan milli SİHA, TCG Anadolu gemisinde ise 42 sorti gerçekleştirdi. Milli SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5.700 km yol katetti.

Dünya havacılık tarihinde ilk

Bayraktar TB3 tarihe geçen ilk uçuş testini 19 Kasım 2024'te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde başarılı bir şekilde tamamlamıştı. Daha sonra 26 Kasım 2024'te gerçekleştirilen uçuş testleri de başarıyla yapılmıştı. Milli SİHA böylece dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atmıştı.

Deniz aşırı güç çarpanı

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile envantere girdiğinde sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.

Kaynak: İHA

Selçuk Bayraktar, Havacılık, Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Genel, Spor, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Genel Bayraktar TB3 ile Tam Isabet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı
Malmö’nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:06
CHP lideri Özel ağzını fena bozdu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
CHP lideri Özel ağzını fena bozdu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
22:21
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
09:43
Hasan Ekici Gelecek Partisi’nden istifa etti
Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden istifa etti
09:33
Davete çağrılmayan Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu sitem etti
Davete çağrılmayan Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu sitem etti
09:33
Süper Lig’in köklü takımında Sergen Yalçın sesleri
Süper Lig'in köklü takımında Sergen Yalçın sesleri
09:29
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye’ye teşekkür etti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
09:26
Akdeniz’deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 23:57:36. #7.11#
SON DAKİKA: Bayraktar TB3 ile Tam Isabet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.