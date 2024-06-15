Bayram yoğunluğu Bolu'da devam ediyor

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Yollarda bayram yoğunluğu devam ediyor

BOLU - Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluğu sürüyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yollardaki yoğunluğu devam ediyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızalanmaları nedeniyle trafik zaman zaman aksıyor. Bölgede tatilcilerin güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 92 ekip 192 personelle 24 saat esaslı çalışmalarını sürdürüyor. Gece saatlerinde yoğun akıcı şekilde seyreden trafiğin gün boyu devam etmesi bekleniyor.