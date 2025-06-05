Bayramda İstanbul-Tekirdağ Yolunda Yoğun Denetim - Son Dakika
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Genel

Bayramda İstanbul-Tekirdağ Yolunda Yoğun Denetim

05.06.2025 14:20
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Kurban Bayramı süresince Tekirdağ-İstanbul yolunda yüzlerce trafik polisi göreve başladı.

Tatilde İstanbul- Tekirdağ yolunu kullanacaklar dikkat: Her adımda kontrol var

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramı tatili süresince Tekirdağ-İstanbul yolunda yüzlerce trafik polisi görev başında olacak. Karayolu, sahil ve kırsalda geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tam kadro sahaya indi. İl Emniyet Müdürlüğü, özellikle İstanbul-Tekirdağ karayolunda yaşanabilecek yoğunluğa karşı tedbir alarak, radar ve dronla denetimin yanı sıra kavşaklarda da kontrol yapacak.

Her 1,5 kilometreye bir trafik ekibi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik, bayram süresince 455 personelle görev yapacak. Şehir içi ve şehirler arası ana arterlerde 81 trafik ekibi trafiği kontrol altında tutacak. İstanbul yolu üzerindeki 7 kavşakta ise 33 ekip özel olarak konuşlandırıldı.

Trafik Şube Müdür Vekili Barış Soylu yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri olarak Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıla oranla ekip sayımızı yüzde 60 oranında artırarak toplam 81 ekiple il genelinde görev yapmaktayız. İstanbul-Tekirdağ yolu güzergahında her 1 buçuk kilometreye 1 ekip düşecek şekilde toplam 33 ekiple görev yapmaktayız. İl genelinde tüm güzergahlarımızda radar ve dron denetimlerimiz devam etmektedir. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü olarak amacımız vatandaşlarımızın kazasız ve akıcı bir şekilde sevdiklerine ulaşmasıdır" dedi.

Valilik: Tüm kurumlar sahada

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, Kurban Bayramı süresince kent genelinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 458 ekip ve bin 524 personel, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 237 motorize ekip ve 2 bin 327 personelin görev yapacağı kaydedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı da bayram boyunca denizde ve kıyılarda denetimlerini artıracak. Görevlendirilen 1 gemi, 5 devriye botu, 5 kara aracı ve 49 personel ile sahil hattında güvenlik önlemleri artırıldı. Açıklamada ayrıca tüm kamu kurumlarında yeterli personelin görevi başında olacağı bilgisi paylaşıldı.

İlgili tüm güvenlik ve denetim birimleri, bayram tatili boyunca herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Yetkililer, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız sınırlarına uymaları ve dikkatli araç kullanmaları yönünde bir kez daha uyardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bayramda İstanbul-Tekirdağ Yolunda Yoğun Denetim - Son Dakika

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