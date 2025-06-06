Bayramda Vatan Nöbeti: İHA-SİHA Ekipleri Görev Başında - Son Dakika
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Bayramda Vatan Nöbeti: İHA-SİHA Ekipleri Görev Başında

06.06.2025 22:19
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İHA ve SİHA pilotları, Kurban Bayramı'nda 7/24 görev yaparak Türkiye'nin güvenliğini sağlıyor.

Türkiye'nin gururu İHA- SİHA pilot ve yer destek ekibi bayramda görev başında

MUĞLA - Kurban Bayramı'nın getirdiği tatil ve huzur ortamında milyonlarca vatandaş sevdikleriyle bir araya gelirken, Türkiye'nin savunma gücünün en önemli unsurlarından biri olan İHA (İnsansız Hava Aracı) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) sistemlerini yöneten kahramanlar, bayramda da görevlerinin başında.

Türk mühendisliğiyle geliştirilen ve savunma sanayisinde dünya çapında ses getiren İHA ve SİHA'lar, yurt içi ve sınır ötesinde kesintisiz olarak gözetleme, keşif ve operasyon görevlerini sürdürüyor. Bu yüksek teknolojili sistemleri yöneten pilotlar ve yer destek ekipleri, Kurban Bayramı boyunca da 7 gün 24 saat esasına göre mesailerine devam ediyor.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında görevli İHA ve SİHA pilotları Kurban Bayramında 'Mavi Vatan' ve 'Yeşil Vatan'ın güveni ve bu topraklarda yaşayan vatandaşların huzuru için kesintisiz olarak 7/24 görevlerini başında. İHA ve SİHA pilotlarının yanında teknik ve yardımcı personel de Kurban Bayramını sevdiklerinden uzakta görevlerinin başında geçiriyor.

Güvenlik güçlerinin sahadaki en büyük destekçilerinden biri haline gelen İHA ve SİHA'lar, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, afet anlarından arama-kurtarma çalışmalarına kadar birçok alanda aktif olarak görev alıyor. Bu operasyonların başarısında, sistemleri yöneten teknik personelin ve pilotların özverili çalışmaları büyük pay sahibi.

Bayramda da görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle sürdüren İHA-SİHA ekipleri, 'Vatan nöbeti bayramda da sürer' anlayışıyla hareket ediyor.

Milli savunmanın dijital gözü haline gelen bu sistemler, Türkiye'nin caydırıcı gücünü artırmaya devam ederken, bu başarıda emeği geçen mühendisler, teknisyenler ve pilotlar, milletin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bayramda Vatan Nöbeti: İHA-SİHA Ekipleri Görev Başında - Son Dakika

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