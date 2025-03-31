Bayramda Vialand'da Çocuk Neşesi

Bayram'ın ikinci gününde çocuklar Vialand'a akın etti

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nda çocuklar aileleriyle Vialand Tema Park'a akın etti. Havanın da güzel olmasıyla birlikte oluşan hareketlilik havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramının ikinci gününde büyüklerinden harçlıklarını alan çocuklar Eyüp Sultan'da bulunan Vialand Tema Park'a akın etti. Burada bulunan eğlence alanlarında bayramın keyfini çıkaran çocuklar aile büyükleri ile beraber keyifli anlar yaşadı. Eğlence alanında bulunan farklı türden oyun alanlarını kullanan küçük çocuklar kimi zaman korkudan, kimi zaman ise sevinçten çığlık attı. Havanın sıcak olması sebebiyle su kaydırağı yoğun ilgi gördü. Eğlence merkezinde oluşan yoğunluk havadan çekilen görüntülere yansıdı. Kaydırakta suyun içinden geçerken hem eğlendi hem de serinledi. Küçük çocuklar kadar gençlerde oyun alanlarının keyfini çıkaranlar arasındaydı. Aile bireyleri ise güvenlikleri için çocuklarını yalnız bırakmazken, onların keyiflerine de ortak oldu.

"Bayram'da burada çok güzel eğleniyoruz"

Ailesi ile birlikte çocuk oyun Vialand içerisinde çocuk oyun alanına gelen Zümra Yurdakul, "Bayram'da burada çok güzel eğleniyoruz. Macera yoluna bindim daha sonra eğlence treninde eğlendim. En çok çarpışan arabalara binmek istiyorum" dedi.

"Benim için çok heyecanlı olacak"

Bayramda ikinci kez eğlence merkezine geldiğini ifade eden Ravza Nur Dökmen, "Ben burada eğlenmeyi seviyorum. Dönme dolap gibi olan salıncaklara bindim. Bir iki yıl önce tekrar gelmiştim çok güzel geçmişti o zaman da. Daha önce binmediğim Vikingler varmış ona bineceğim. Benim için çok heyecanlı olacak" dedi.