Betül'e Akülü Sandalye Desteği - Son Dakika
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Genel

Betül'e Akülü Sandalye Desteği

İyilik Ailesi, Muş'ta engelli Betül Gergin'e akülü sandalye ulaştırarak hayatına umut kattı.

10.10.2024 22:34
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İyilik Ailesi'nden Muşlu Betül'e akülü sandalye desteği

MUŞ - Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Polis Memuru Mustafa Şahin'in 10 yıl önce başlattığı "İyilik Ailesi" hareketi, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.

Şahin, sosyal medya aracılığıyla hayırsever vatandaşların desteğiyle aldığı akülü sandalyeyi Muş'ta yaşayan doğuştan engelli Betül Gergin'e ulaştırdı. Gergin'in hem ailesi hem de çevresi tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Akülü sandalyesine kavuşan Betül arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirecek.

Şu ana kadar yüzlerce engelli birey, "İyilik Ailesi" sayesinde akülü sandalye sahibi oldu ve hayatlarındaki engelleri bir nebze de olsa aşmayı başardı.

Sokakta arkadaşları ile daha özgürce gezebileceğini söyleyen Gergin, "Bana bu arabayı gönderen Mustafa abime çok teşekkür ederim. Artık sokakta rahat gezebilirim. Benim durumumda olan arkadaşlarım var. Onlar için de akülü sandalye gönderseler çok sevinirim" dedi.

Betül'ün eğitim gördüğü kurumun müdürü olan Aydin Şahin ise Betül'ün sevincine ortak olduklarını belirterek, "Mustafa beye çok teşekkür ederim, kızımıza bu sandalyeyi gönderdiği için. Doğuştan fiziksel engelli olan bu kızımız sandalye sayesinde günlük yaşamını daha rahat yerine getirebilecek. Betül'e sandalyeyi teslim ettiğimizde o sevinci dünyalara bedeldi. Bu tür yardımların devam etmesini istiyoruz. Daha önce böyle bir sandalyesi olmamıştı, dolayısıyla çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Betül'e Akülü Sandalye Desteği - Son Dakika

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