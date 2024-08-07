Beylikdüzü'nde Ölüm Tehlikesi Saçan Aydınlatma Direkleri - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Ölüm Tehlikesi Saçan Aydınlatma Direkleri

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İstanbul Beylikdüzü'nde cadde üzerinde kapakları açık bırakılan aydınlatma direkleri, tehlike saçıyor. Vatandaşlar önlem alınmasını istiyor.

07.08.2024 10:50
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Beylikdüzü'nde "ölüm tehlikesi" saçan aydınlatma direkleri

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde cadde üzerinde kapakları açık bırakılan aydınlatma direkleri, tehlike saçıyor. "Ölüm tehlikesi" yazılı kapakların altından sarkan kablolar çevrede yaşanan vatandaşları tedirgin ediyor. "İlla birisinin ölmesi mi lazım" diyerek duruma tepki gösteren vatandaşlar, biran önce önlem alınmasını istiyor.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde birçok aydınlatma direğinin üzerin açık bırakılan kapaklar çevrede yaşayanlar için tehlike oluşturuyor. Durumun birçok kez Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye bildirilmesine rağmen geri dönüş olmadığı öğrenilirken, kapaklardan sarkan elektrik kabloları ise görenleri korkutuyor. Cadde üzerinde benzer direklerin kapalı olan kapaklarında ise ölüm tehlikesine dikkat çeken yazılar dikkat çekiyor. Öte yandan tüm İstanbul genelinde benzer manzaraların yaşandığı bilinirken akıllara İzmir'de yaşanan 2 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan ihmal geliyor.

Duruma tepki gösteren çevre sakinlerinden Raif Tütünen, "İlgilenmek lazım, burada şu ana kadar bir sıkıntı olmadı ama bu kapakların birçok yerde açık olduğunu görüyorsunuz. Maalesef çok ihmal gösteriliyor. Allah korusun birisinin ölmesi mi lazım ilgilenmek için" dedi.

Gazi Çelik isimli bir diğer vatandaş ise tehlikeye dikkat çekerek, "Tehlike arz ediyor çoluk çocuk buradan geçiyor. Yağmur yağar su değerse de problem olabilir" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü\'nde Ölüm Tehlikesi Saçan Aydınlatma Direkleri
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beylikdüzü'nde Ölüm Tehlikesi Saçan Aydınlatma Direkleri - Son Dakika

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