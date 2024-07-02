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Biriktirdiği atıklarla çocukları sevindiriyor

5 yıldır çocukları mutlu etmek için atık topluyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Sevgi Fidan, atıklar biriktirerek çocuklara futbol ve basketbol topu dağıtıyor.

Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Sevgi Fidan, atıklar biriktirerek çocuklara futbol ve basketbol topu dağıtıyor. Şahinbey Belediyesi'nin Bankam Atık Projesi kapsamında atık kartonları getiren Fidan futbol ve basketbol topları alıyor. Aldığı bu topları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırarak farkındalık oluşturuyor. Mahalle sakinleri, Sevgi Fidan'ın bu örnek davranışını takdir ediyor.

"Çocukların mutlu olması beni çok mutlu ediyor"

Bu uygulamayı yapmaktaki amacını anlatan Fidan, "Bankam Atık Projesi açıldığı günden beri bu uygulamayı yapıyorum. Çocukların mutlu olması beni çok mutlu ediyor. Çocuklar benim yolumu bekliyor. Yanlarına gittiğimde Sevgi teyze diyerek bana sarılıyor. Bu durumdan çok memnunum. Metal tenekeler, karton ve kitap gibi birçok atık biriktiriyorum. Bu biriktirdiğim atıkları götürüyorum. Topları alıp çocuklara dağıtıyorum. Kendimi bu duruma adadım. Gaziantep'in her semtine dağıtıyorum. Bu zamana kadar 55 top dağıttım. Atıkları biriktirip bu uygulamayı yapmaya devam edeceğim. Benim bu uygulamayı yapmaktaki tek amacım çocukların mutlu olması. Ailemde bu durumdan çok memnun. Atık eşya çok olduğu zaman eşimle götürüyoruz" dedi.

"Çocuklar için çok güzel bir duygu"

Mahalle sakinlerinden Bediha Fidan, "Çocuklar çok seviniyor. Çocuklar için çok güzel bir duygu. Topu aldıktan sonra çok mutlu oluyorlar. Sevgi hanımın yolunu bekliyorlar" diye konuştu.