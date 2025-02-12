Boğaz'da Gemi Trafigi Açıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı
İSTANBUL - İstanbul'da sisin etkisini azaltmasıyla birlikte Boğaz'da gemi trafiği kuzey güney yönlü açıldı.
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 4-5 metreye kadar düşerken boğaz hattı gemi trafiğine kapatılmıştı. Gece saatlerinde şiddetini artıran sis sebebiyle Boğaz trafiği gemi geçişine saat 03.10 itibarıyla geçici süreliğine çift yönlü askıya alınmıştı. Sisin etkisini azaltmasıyla birlikte saat 10.20 itibariyle Boğaz'da gemi trafiği kuzey güney yönlü açıldı.
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