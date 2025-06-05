Bolu\'da Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

Tatilciler akın akın gidiyor

BOLU - Kurban Bayramı'nda memleketlerine gitmek isteyen tatilciler sebebiyle, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik güçlükle ilerliyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için tatilciler arife günü sabahın erken saatlerinde yola çıkmaya başladı. Bolu'nun TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Araç arızalanmaları ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle Bolu geçişinde araçlar güçlükle ilerliyor. Trafik yoğunluğunun gün boyunca kadar sürmesi bekleniyor.