Bolu Dağı Tüneli'nde Kar Etkisini Yitirdi

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TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişinde kar etkisini azalttı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yoğun kar yağışı etkisini yitirdi. Hafif kar yağışının sürdüğü bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı.

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde öğle saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Yağış sebebiyle meydana gelen kazalar ulaşımı bölgede aksattı. Akşam saatlerinde trafiğin normale döndüğü ve kar yağışının etkisini yitirdiği güzergahta hafif kar yağışı etkili oluyor. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı.