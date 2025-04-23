Bursa'da 23 Nisan coşkusu

BURSA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da düzenlenen törenlerle coşkulu şekilde kutlandı.

Bursa Valiliği tarafından Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet Meydanı önünde düzenlenen törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çocuklar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, çocukların hazırladığı birbirinden keyifli gösterileri ile devam etti.

Programda konuşma yapan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 105 yıl önce işgale direnen bir milletin duası, umudu ve cesaretiyle açılan yalnızca bir devlet kurumu değil, milli iradenin ete kemiğe büründüğü ve halkın kendi geleceğine sahip çıktığı, bağımsızlığımızın kalbi olan yüce bir makamdır. Bugünün çocuklara armağan edilmesi ise yalnızca anlamlı bir hediye değil, geleceğimize duyulan derin bir inanç, güven ve sevginin en güçlü göstergesidir. Tarihin dönüm noktalarından biri olan bu özel günün çocuklara adanması onların yalnızca bugünü değil yarının da sahibi olduğunu gösterir. Bu da milletimizin geleceğine ne kadar güvenle baktığının açık ve güçlü bir ifadesidir. İstiklal Harbi'nin başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canını vatan için gözünü kırpmadan teslim eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise saygıyla anıyorum. Sevgili çocuklar, bugün büyükleriniz olarak sizlere daha güçlü bir ülke bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha güçlü bir ülkede başarılarımızla emin ve güvenli adımlarla ilerlemeniz için gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki yarınlarımız sizin ellerinizde yükselecek. Bugün sizin gününüz, sizin neşeniz, sizin sesiniz, gözlerinizdeki umut bu ülkenin yarınlarını aydınlatıyor" şeklinde konuştu.