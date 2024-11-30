Bursa'da İndirim Yüzünden İzdiham - Son Dakika
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Genel

Bursa'da İndirim Yüzünden İzdiham

Bursa'da bir mağaza açılışında indirimli ürünler için oluşan izdihamda vatandaşlar birbirini ezdi.

30.11.2024 19:28
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Ürünler yarı fiyatına indi, vatandaşlar birbirini ezdi: O anlar kamerada

Bursa'da yere düşen teyzeyi umursamayıp ürünlerin peşine düştüler

BURSA - Bursa'da ev eşyası satan bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Yüzlerce kişinin oluşturduğu kuyrukta kapılar açılınca vatandaşlar indirimli ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar yaşanan izdiham sonrası ezilirken, bazıları da ayağından çıkan terliği bile umursamadı. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde ev eşyası satan bir mağazası açılışa özel fiyatları yarı yarıya indirince, açılış için sabahın erken saatlerinde bekleyen vatandaşlar, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla başlayan alışveriş yarışı izdihama dönüştü. Vatandaşların birbirini ezdiği anlar kameraya yansırken, izdiham sonrası terlik bulan sunucu ise vatandaşlara seslenerek, "Terliğini düşüren abla nerde? Bu kapmayanlar terliği unutturur" diye seslendi. Neyse ki yaşanan izdiham da ciddi bir yaralanma meydana gelmedi.

"Böylesini biz de beklemiyorduk"

Basın mensuplarına konuşan mağaza çalışanları, "Açılışa özel her şeyi yarı fiyatına indirdik. Sabah saatlerinde kapıda yüzlerce kişi vardı. Kapıların açılmasıyla bir anda içeri daldılar. İzdiham yaşandı. Bu kadarını bizde beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Alışveriş, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Bursa, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Bursa'da İndirim Yüzünden İzdiham - Son Dakika

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