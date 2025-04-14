Bursa'da İtfaiye Eri Alım Sınavı Gerçekleştirildi

İtfaiye eri olabilmek için ter döktüler

BURSA - Bursa'da itfaiye eri alımı için açılan sınava giren adaylar uzman itfaiyeciler tarafından özel olarak hazırlanan parkurda fiziki dayanıklılık testine tabi tutuldu. Ağırlık taşıma, merdiven çıkma, slalom koşu, şınav, mekik ve araç kullanmadaki hünerlerini gösteren adaylar ilk 100'e girebilmek için ter döktü. Sınava 500'e yakın aday katıldı.

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 100 kişilik itfaiye eri alımı için açılan sınava giren 478 aday, uzman itfaiyeciler tarafından Vakıf Bera Spor Tesisleri'nde özenle hazırlanan spor parkurunda fiziki dayanıklılık testine girdi. Ağırlık taşıma, merdiven çıkma, slalom koşu, şınav, mekik ve araç kullanım yetenekleri olmak üzere birçok aşamadan geçen adaylar ilk 100'e girebilmek için mücadele etti. Puan sıralamasına göre başarı gösteren adaylar, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlayacak.

Üç aşamadan oluşan sınavın her aşamasının kayıt altına alındığını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, "Türkiye genelinde itfaiyecilik ve acil yardım bölümlerinde eğitim görmüş olan gençlerin 7-10 gün süreyle sınavları gerçekleştirilecek. Bu sınavlar ilk önce araçla, daha sonra parkur ve ardından mülakattan oluşuyor. Adaylar, üçlü sınavda gösterecekleri performans ile alacakları puana göre değerlendirmeye tutulacak. Türkiye genelinde birçok ilden katılan 478 kişi var. Bunlar arasından kazanan 100 kişiyi itfaiyecilik mesleğinde onlara bir yol açacağız. Başarılı adaylar Bursa ve ilçelerinde görev yapan itfaiye birimlerimize katılacak. Belli bir süre İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bir eğitime tabi tutulacak. Bu eğitimden sonra itfaiyenin kendi bünyesinde kurulmuş olan Yangın Önlem Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü ve AKOM Şube Müdürlüğü gibi yerlerde kendi ilgi alanlarında ve mesleki durumlarındaki becerilerine göre dağıtımla çalışacak. Üç aşamadan oluşan sınav süreci herhangi bir itiraza ve incelemeye açık olması açısından yetkililer tarafından kayıt altına alınıyor" şeklinde konuştu.