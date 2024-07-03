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Cami kubbesinde mahsur kalan yaralı leyleğe kurtarma operasyonu

Bir bacağı olmayan leylek itfaiye ekipleri tarafından alındı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde cami kubbesinde yaşayan leylek ailesinden bir ayağı olmadığı için uçamayan yavru leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde cami kubbesinde yuva yapan leylekler, bu yıl yavrularıyla birlikte yaşıyorlar. Cami etrafında oturan vatandaşlar tarafından yavru leyleğin bir ayağının olmadığı fark edilince itfaiye ekiplerine haber verildi. Kubbeden itfaiye ekipleri tarafından alınan yavru leyleğe, cami imamı ve yaz kursu öğrencileri sahip çıktı.

Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü

Çocuklar tarafından şefkat gösterilen leylek, daha sonra tedavi için Serik belediyesi veterinerlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak, Antalya doğal yaşam parkına götürüldü. Caminin din görevlisi Yavuz Karabulutoğlu, " Hayvanın bacağı kopmuş, komşular görmüş ihbar etmişler. İtfaiyeci arkadaşlar geldiler, sağ olsunlar indirdiler. Nasıl olmuş bir bilgimiz yok. Her sene caminin üzerine yuva yaparlar. Kubbede 2 yavru ve anne baba olmak üzere 4 leylek yaşıyor" şeklinde konuştu.