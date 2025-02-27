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Çanakkale'de Dev Akya Avı

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Çetin Ege Doğan, Çanakkale'de 1.8 metre boyunda 63 kg akya balığı avladı.

27.02.2025 11:08
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Çanakkale'de zıpkınla 1.8 metre boyunda 63 kilogram akya balığı avladı

Çanakkale'de 1 saat uğraştı, sonunda boyu 1.8 metre dev akya balığını yakaladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de tüpsüz zıpkınla dalış yapan Çetin Ege Doğan (45), 63 kilo ağırlığında 1.8 metrelik akya balığı yakaladı. Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonrası Doğan, akyayı kıyıya çıkardı. Balığı zıpkınla avlayan Doğan, bu anları da su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Çanakkale'de 20 yıldır profesyonel olarak sportif amaçlı dalış yapan Çetin Ege Doğan, Saroz açıklarında geçtiğimiz günlerde trofe denilen (nadiren avlanabilen türünün büyük balığı) avladı. Dalış elbiseleri, gözlük, şnorkel ve zıpkınıyla tüpsüz olarak 25 metre derinliğe dalan Doğan, daldıktan bir süre sonra zıpkınıyla bir akya sürüsüyle karşılaştı. Doğan, zıpkınıyla 63 kilogram ağırlığında 1.8 metre boyunda akya balığı avladı.

Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonrası Doğan, akyayı kıyıya çıkardı. Balığı zıpkınla avlayan Doğan, bu anları da su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Çetin Doğan, daha önce de büyük balıklarla karşılaştığını avladığını belirtirken, bu tarz büyüklükteki balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çanakkale'de Dev Akya Avı - Son Dakika

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