Genel

Çay fabrikasına giren yavru ayıyı köpekler kovaladı...O anlar kamerada

Yavru ayının köpeklerden kaçma anı kameralara yansıdı

RİZE - Rize'de çay fabrikasının bahçesine giren yavru ayı köpekler tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Rize'nin Pazar ilçesinde bir fabrikada sabah saatlerinde meydana geldi. Ormanın içerisinden yavru ayı bir anda koşarak çay fabrikasının bahçesine girdi. Yavru ayının bahçeye girdiğini gören sokak köpekleri, ayıyı kovalamaya başladı. Köpeklerden korkan yavru ayı koşa koşa tekrardan ormana doğru kaçtı. Yavru ayı bir süre sonra gözden kayboldu. Meydana gelen olay, çay fabrikasının güvenlik kameralarına anbean yansıdı.