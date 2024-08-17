Çeyrek asır geçti ama acıları dün gibi taze: "O gece kabus gibiydi, 25 yıl geçti hala rüyalarımızda" - Son Dakika
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Genel

Çeyrek asır geçti ama acıları dün gibi taze: "O gece kabus gibiydi, 25 yıl geçti hala rüyalarımızda"

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde iki çocuğunu kaybeden Semra Yaman, Serdivan Deprem Şehitliği'nde düzenlenen anma programında konuştu. Yaman, acılarının hala taze olduğunu ve Ağustos ayının gelmesini istemediğini belirtti. Programda konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve Serdivan İlçe Kaymakamı Ali Candan da deprem önlemlerinin önemine vurgu yaptılar.

17.08.2024 21:32
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Çeyrek asır geçti ama acıları dün gibi taze: "O gece kabus gibiydi, 25 yıl geçti hala rüyalarımızda"

İki çocuğunu kaybeden Semra Yaman:

"Ağustos ayının hiç gelmesini istemiyorum, bu ay gelince ben kendimi kaybediyorum"

SAKARYA - Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden Sakaryalılar, Serdivan Deprem Şehitliği'nde yad edildi. Depremde iki evladını kaybeden Semra Yaman, "O gece kıyamet kopuyor sandım. 25 yıl geçti hala rüyalarımızda ve hala bizimle. Ağustos ayı gelince kendimi kaybediyorum. Bu ayın hiç gelmesini istemiyorum" dedi.

Serdivan Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü dolayısıyla Serdivan Deprem Şehitliği'nde anma programı düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programına katılan vatandaşlara helva ve su ikram edilirken, deprem şehitleri mezarları başında ziyaret edilerek yad edildi. Depremde iki çocuğunu kaybeden Semra Yaman, Ağustos ayının gelmesini hiç istemediğini belirterek, acılarının 25 yıldan beri taze olduğunu söyledi.

Programda konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, "Sakaryamız 1943, 1967 ve 1999 yılında üç büyük depremle sarsıldı. Sonuç olarak baktığımızda Sakaryamız deprem hattı üzerinde olan bir ilimiz. Bunun için önlem alıp mücadele etmemiz gerekiyor. Bizler de Serdivan Belediyesi olarak yeni dönemde bu önlemleri almak için mücadele ediyoruz" derken, Serdivan İlçe Kaymakamı Ali Candan, "Ülkemiz ve şehrimiz deprem bölgesinde. Deprem kaçınılmaz bir gerçek ve buna göre de devlet, belediye ve vatandaş olarak buna göre önlemlerimizi almamız lazım" diye konuştu.

"Ağustos ayının gelmesini hiç istemiyorum"

Depremde iki evladını kaybeden 63 yaşındaki Semra Yaman, "O gece kıyamet kopuyor sandım. Depremde iki tane yavrumu kaybettim. Bir tane çocuğumu göğsümde emzirirken vefat etti diğeri babasının yanında. Kimse kimsenin yardımına koşamadı. Az önce kaymakam bey anlatırken o günlere tekrar döndüm, sanki aynı şeyleri yaşıyormuşuz gibi geldi. Anlatılmıyor, o gece kabus gibiydi. 25 yıl geçti hala rüyalarımızda ve hala bizimle. Allah tekrar yaşatmasın inşallah. Evimiz 4 katlıydı altında çekme kat yapmışlar, kolonları kesmişler. Biz alırken onu fark etmedik, yeni binaydı. ve üstelik ben evi alacağım zaman bu ev depreme dayanır mı diye sordum. Müteahhit '7 büyüklüğünde depreme dayanır' dedi ama biz böyle bir şeyin olacağını hiç aklımıza getirmedik. ve tam bir sene sonra biz 7.4 ile yıkıldık. Geçen 25 yıl çok uzun değil daha dün gibi. Ben akşamdan beri uyuyamıyorum, Ağustos ayı gelince kendimi kaybediyorum. Bu ayın hiç gelmesini istemiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Serdivan, Deprem, Acil Durum, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Çeyrek asır geçti ama acıları dün gibi taze: 'O gece kabus gibiydi, 25 yıl geçti hala rüyalarımızda' - Son Dakika

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