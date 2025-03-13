Çiftçi Yağız: 'Komşum biçiyor, ben bakıyorum' - Son Dakika
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Genel

Çiftçi Yağız: 'Komşum biçiyor, ben bakıyorum'

Tohumlarının bozuk olduğunu iddia eden Hüseyin Yağız, kooperatifin kendisini oyaladığını söyledi.

13.03.2025 19:02
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Çiftçi Yağız: "Komşum biçiyor, ben bakıyorum"

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde kooperatiften aldığı 30 kilo yonca tohumlarının bozuk olduğunu ve tarlada yetişmediğini iddia eden çiftçi Hüseyin Yağız, "Komşum biçiyor, ben bakıyorum" diyerek Ekim ayından bu yana kooperatifin kendisini oyaladığını ve konuyu çözüme kavuşturmadığını ifade etti.

Aydın'ın Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde uzun yıllardır çiftçilik yapan 62 yaşındaki Hüseyin Yağız, yaklaşık 27 yıldır ortağı olduğu 200 Sayılı Aydın Tarım Kredi Kooperatifi'nden 2024 yılı Ekim ayında 30 kilo yonca tohumu aldı. Yan arazi komşusu ile aynı zamanda aldığı tohumları eken ve işleyen Yağız, bir süre sonra ektiği ürünlerin yetişmediğini fark etti. Komşusunun yoncalarının hasat boyuna geldiğini ancak kendi ektiklerinin çıkmadığını gören çiftçi Yağız, yaşadığı sorun üzerine kooperatif ile iletişime geçti. Kooperatif üzerinden tohumları veren firma yetkililerin yaptığı inceleme sonrasında bir sorun olmadığı söylendi. Bir süre daha yoncaların takibini yapan Yağız, tohumlarda bir değişiklik olmayınca yeniden kooperatife başvurdu. Yapılan yeni inceleme sonrasında firma yetkilileri, tohumların yetişmeyeceğini, sökmesi gerektiğini ve yeni tohumları vereceklerini söyledi. Bunun üzerine kooperatif ile görüşen ve durumu anlatan Yağız, ekili tohumları kaldırdı. Daha sonra yeni tohumların verilerek zararın karşılanmasını bekleyen ancak sürekli oyalandığını iddia eden Yağız, son olarak gittiği kooperatiften faturasını talep etti. Aldığı 30 kilo yonca tohumunun faturasının kesilmediğini öğrenen Yağız, fatura olmadığı için zarar tespiti yaptıramadığını ve ayrıca devlet teşvikinden de yararlanamayacağını söyledi.

"Bana fatura vermediler"

Yaşadığı süreci anlatan Hüseyin Yağız; "26-27 yıldan beri Aydın Tarım Kredi ortağıyım. Ekim ayında gittim, yonca tohumu aldım. Üç torba yani 30 kilo tohum aldım. 8 bin 100 lira para verdim. 6 dönüm 750 metre alan için 8 bin 100 lira 30 kilo tohum aldım. Üzerimde para yoktu. Hatta "müdür bey bunu bir hafta sonra ödeyeceğiz" dedim. Tamam dediler, verdiler. Bir hafta sonra gittim ödedim. Bana fatura vermediler. Ondan sonra tohumu ektik. Yan komşumla aynı anda ektik. Oradan makine çıktı benim buraya geldi ekti. Komşum suladı, ben de suladım iki defa. O, dışarıdan açık tohum aldı. Sorun yok, çıktı. Arkadaşım şu an biçim yaptı, benim tohum çıkmadı" açıklamasında bulundu.

"Bu tohum parası nereye gitti"

Ektiği yoncaları bozduktan sonra yeni tohumlar için kendisini oyaladıklarını ifade eden Yağız; "Geçen hafta Çarşamba günü gittim. 'Müdür bey, ben yeri hazırladım, tohumu ekeceğim. Tohumu ver' dedim. 'Firmadan gelmedi. Ben tekrar firmayı arayacağım, iki gün daha sabret' dedi. Daha sonra Pazartesi günü tekrar gittim ve tohumları istedim. Müdür bey bana firmanın numarasını verdi. Ben tohumları firmadan almadım. Ben 200 Sayılı Aydın Tarım Kredi'den tohumu aldım. Firmadan almış olsaydım zaten onun yanına gitmezdim. Daha sonra tohumu vermedi. Ben de faturamı istedim. Zaten normalde bu yoncada destek var. Dönüm başı, devlet bir destek veriyor bize. Normalde desteğini alacağım. Pekala ben ürünüm olsaydı bile fatura yok. Ben desteğimi nereden alacaktım. Daha sonra ben faturamı verin diye yüklenince Müdür Bey, yanındaki memur arkadaşlara 'Bunun faturasını verin ya' diye yakışıksız bir söylemde bulundu. Neyse aradılar benim faturamı bulamayınca 'kesmeyi unutmuşuz. Yapacak bir şey yok' dediler. Bu tohum parası nereye gitti" dedi.

"Komşum biçiyor, ben bakıyorum"

Konu ile ilgili gerekli yerlere müracaat edeceğini ve müdürden davacı olacağını ifade eden Yağız; "Ekim ayında bana çıkış fişini verdiler. Çıkış fişi ile arka taraftaki depoya gittim. Depo görevlisi, çıkış fişini gördükten sonra bana 3 torba tohumu teslim etti. Çıkış fişi kesilen bir malın faturası olmaz mı? Ekim ayının çıkış fişlerini incelesinler. Bu tohumu belgesiz satma yetkisi nereden geliyor? Eğer fatura elimde olsaydı İlçe tarımdan zarar ziyan tespiti yaptırıp bu zararı karşılatırdım. Yandaki komşum biçimini yaptı. En azından benim burada 2 biçim kaybım var. Gerekirse kaymakamlığa, gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Daha önce ektiğimde yaklaşık 18-20 bin lira masraf ettim. Şimdi, yine 20 bin lira masraf ettim, suladım. Benim bu zarar ziyanı mı kim karşılayacak? Benim burada en azından 150-300 paket kaybım var. Bu kaybımı kim giderecek? Komşum biçecek, ben bakacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çiftçi Yağız: 'Komşum biçiyor, ben bakıyorum' - Son Dakika

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