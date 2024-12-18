Çıldır Gölü'nde Kış Eğlencesi

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Buz tutan Kars Çıldır Gölü'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Atlı kızaklarla kaydılar, gönüllerince eğlendiler

KARS - Kars'a gelen vatandaşlar, soluğu Çıldır Gölü'nde alıyor. Atlı kızaklara binen vatandaşlar, buz üzerinde geziyor, sevdikleriyle gönüllerince eğleniyor.

Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi olan Çıldır Gölü'nün bu yıl Kars tarafı buz tutarken, Ardahan tarafı ise bir türlü buz tutmadı. Kars turizminin önemli ayaklarından birisi olan Çıldır Gölü, son günlerde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kars'ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyüne gelen vatandaşlar burada yarısından fazlası buzla kaplanan göl üzerinde atlı kızaklarla geziyor, hemen yanı başında bulunan kafeteryada sarıbalık ve kaz yiyen vatandaşlar daha sonra buz üzerinde geziyor, sevdikleriyle bol bol fotoğraf çekilen vatandaşlar, akşam saatlerinde ise Kars'a dönüyor.

Eşiyle Çıldır Gölü'ne geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Çıldır Gölü'ne geldik, atlı kızakla gölün üzerinde bir tur yaptık. Çok keyfliydi, harika bir gün geçiriyoruz" dedi.

50 yıl sonra Kars'a geldiğini belirten vatandaşlar, "Asıl memleketim Kars, 50 yıl sonra ilk defa vatanıma ayağımı bastım. Mutluyum Çıldır Gölü'nde olmak apayrı bir zevk, gerçekten muhteşem bir atmosfer var" diye konuştular.

Kars tarafı yaklaşık 30 santim buz kalınlığına ulaşan Çıldır Gölü her gün yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Göl üzerinde atlı kızaklara binen vatandaşlar, unutulmaz bir gün yaşıyor. Atlı kızakçılar ise yerli ve yabancı misafirlerini en güzel şekilde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.