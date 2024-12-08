Dağcı Bülent Erkan'dan Kış Uyarısı - Son Dakika
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Dağcı Bülent Erkan'dan Kış Uyarısı

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Bülent Erkan, kış şartlarında dağa çıkacaklar için kar mağarası yapımının önemini vurguladı.

08.12.2024 12:12
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Dağların oğlu kar mağarası yaptı

Profesyonel Dağcı Bülent Erkan: "Bunu bilmeyen kış günü dağa gitmesin"

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan profesyonel dağcı Bülent Erkan, kar mağarası yaptı.

"Dağların oğlu" lakabıyla bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, kış şartlarında doğaya çıkan insanlar için kar mağarası yapımının çok önemli olduğunu belirterek, kısa sürede yaptığı kar mağarasının hayat kurtardığını belirtti.

Kış mevsiminde arazide hayatta kalmak için bu tarz hazırlıkların önemli olduğunu söyleyen Bülent Erkan yaptığı çalışmayı görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Bülent Erkan, "Kışın doğaya gittiniz. Çadırınızı rüzgar patlattı ya da çadırın çubuklarını evde unuttunuz ya da herhangi bir şey başına geldiği zaman daha da sizin ne yapmanız gerekiyor? Öncelik böyle bir küre giriş kesinlikle olması gerekiyor. Olmadı dağa gitmeyiniz. Kar mağarası yapmanız gerekiyor. Bu gördüğünüz kar kepek kar. Tozak kar bu kar yapışmaz ve oldukça da az. Yaklaşık bir on beş santim kar var. Bunu olarak biriktirip içini oyup acilen mağara yapmanız gerekiyor. ve onun yapımı nasıl oluyor? Birlikte deneyeceğiz. Tek kişilik. Tek kişi olduğum için bana yeterli. Kar mağarası gösteriş değildir. İnsanı dağda, doğada hayatta kalmasını sağlayan güzel bir alternatiftir. Güvenilir, son derece sağlamdır. Kar mağarası, iglo, sukuru gibi şeyleri bilmeyenler kışın dağa gitmesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Dağcı Bülent Erkan'dan Kış Uyarısı - Son Dakika

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