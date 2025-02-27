DEM Parti İmralı Heyeti'nin Basın Açıklaması - Son Dakika
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Genel

DEM Parti İmralı Heyeti'nin Basın Açıklaması

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşme sonrası Taksim'de basın açıklaması yaptı.

27.02.2025 19:00
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DEM Partili heyetin basın açıklamasına yerli ve yabancı basından yoğun ilgi

İSTANBUL - DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Taksim'de yapılan basın açıklamasını yerli ve yabancı onlarca basın mensubunun takip ettiği görüldü.

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmenin ardından İstanbul Taksim'de basın açıklaması yapacakları otele geldi. Heyetin basın açıklamasına yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel DEM Parti İmralı Heyeti'nin Basın Açıklaması - Son Dakika

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