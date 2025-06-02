Demet Akalın Kuzenini Uğurladı - Son Dakika
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Demet Akalın Kuzenini Uğurladı

02.06.2025 18:30
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Demet Akalın, Kocaeli'de vefat eden kuzeni Hakan Kılıç'ı cenaze töreniyle uğurladı.

Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

KOCAELİ - Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli'de hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Demet Akalın'ın kuzeni Hakan Kılıç (61), solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 9 gün hastanede tedavi altına alınan Kılıç, dün yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından, "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti." ifadeleri ile duyuran Akalın, bugün Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Akalın'ın eşi Okan Kurt da cenaze namazına katıldı.

İkindi namazına müteakip Değirmendere Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası 3 çocuk babası Kılıç, Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Demet Akalın Kuzenini Uğurladı - Son Dakika

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