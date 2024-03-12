Doktorlar koşamazsın dedi, o şampiyon oldu - Son Dakika
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Doktorlar koşamazsın dedi, o şampiyon oldu

İzmir'de yaşayan 63 yaşındaki Murat Sağlam, geçirdiği 10'a yakın ameliyattan sonra doktorlarının koşamazsın demesine rağmen madalyalar kazanıp Türkiye şampiyonu oldu. Sağlam, ameliyatlar ve kanserle mücadele ettikten sonra koşmaya devam ettiğini ve başarılar elde ettiğini söyledi.

12.03.2024 20:30  Güncelleme: 20:32
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Doktorlar koşamazsın dedi, o şampiyon oldu

İZMİR - İzmir'de yaşayan 63 yaşındaki Murat Sağlam, geçirdiği 10'a yakın ameliyattan sonra doktorlarının koşamazsın demesine rağmen madalyalar kazanıp Türkiye şampiyonu oldu. Elde ettiği bu başarılardan dolayı mutlu olan Sağlam, "Ameliyat olduktan sonra koşuyu bırakmayacaktım ama tekrar madalyalar kazanacağım ve Türkiye şampiyonu olacağım aklıma hiç gelmezdi" dedi.

Gaziemir ilçesinde yaşayan Murat Sağlam, çocukken bir kahvede gördüğü olimpiyat oyunlarından sonra merak sardığı atletizmle birçok başarıyı elde etti. Gençken ailesinin yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı çok sevdiği atletizmden uzak kalıp çalışma hayatına atılan Sağlam, emekli olduktan sonra kızının atletizm hocasının 'masterlerde koşabilirsin' demesi üzerine harekete geçti. Ülke genelinde ise çok sayıda yarışta dereceler elde etti. 2018'de eşinin hastalığı üzerine gittiği hastanede kontrol olmasının ardından Sağlam'a, kalp damarlarının tıkalı olduğu teşhisi konuldu. Bunun üzerine Bypass ameliyatı geçirerek sağlığına kavuşan Sağlam, kısa bir süre sonra prostat kanseri olduğunu öğrendi. Yine ameliyat olan Sağlam, bu hastalığı da atlattıktan sonra tutkuyla bağlandığı koşmaya devam etti.

"Maddi sorunlardan dolayı koşmayı bıraktım"

20 yaşına kadar bu sporu yaptığını ve hep başarılı olduğunu ifade eden Murat Sağlam, "İzmir birinciliklerim var. Her katıldığım yarışta ilk üçe girdim. Türkiye beşinciliğine kadar gittim. Maddi durumlardan dolayı 20 yaşından sonra koşuyu bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra 50 yaşında emekli oldum. Emekli olunca kızımı bu sahaya çalışma yapması için getirdim. Burada bir antrenörle sohbet ederken ona zamanında benim birinciliklerimin olduğunu söyledim. O da, "Masterlar kategorisinde koşabilirsin" dedi. 50 yaşında başladım. Şu anda 63 yaşındayım. Yani 13 senedir koşuyorum" dedi.

"Ameliyattan önce Türkiye şampiyonu olmuştum"

2018 yılında bypass ameliyatı olması gerektiğini vurgulayan Sağlam, "Ameliyattan bir hafta önce Türkiye şampiyonu oldum. Eşimin kalp tansiyonu için hastaneye gittik. Oraya gitmişken bana da bakmalarını istedim ve baktılar. Doktorlar 'acil ameliyat olmam gerektiğini' söyledi. Anjiyo sonucu çıktı ve damarlarımda tıkanıklıklar varmış. Ben de şaşırdım. Çünkü bir hafta önce Türkiye şampiyonu olmuştum. Daha sonra ameliyat oldum. Ameliyat olmadan hemen önce kanser olduğumu öğrendim. Ameliyattan üç ay sonra da prostat kanserini düzeltemediğimiz parçayı almak zorunda kaldılar. Bundan sonra artık yarışamam diye düşünüyordum. Yani iki ameliyat olduğum için doktorların izin vermeyeceğini düşündüm. Daha sonra sadece bir doktorum, 'bir mahsuru olmadığını ve tekrar koşabileceğimi' söyledi. Ben de ufak ufak çalışmalar, antrenmanlar yaptım ama tekrar Türkiye şampiyonu olacağım aklıma gelmiyordu. Bypass ameliyatı ve kanseri atlatıp yaklaşık bir sene sonra koşmaya başladım ve yine Türkiye şampiyon oldum.

"Kalp krizi hiç geçirmedim"

Bypass olmuş bir insanın kendini her şeyden soğuttuğunu anlatan Sağlam, "Ben artık hastayım ve koşamam' diyor. Burada insanlara şunu göstermiş oluyorum; Herkes bypass olduktan sonra koşabilir, her şeyi yapabilir ve normal bir insan gibi davranabilirler. Bunu bilmeleri gerekir insanlarımızın. Benim haricimde eşim, akrabam herkes, 'Koşma, koşarken öleceksin, deli misin?' dediler. Fakat ben vücudumda bir rahatsızlık görmüyorum. Ama benim erken teşhis oldu. Hiçbir kalp krizi geçirmeden olduğum için belki de böyle oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yarışlardan sonra da rahatım. Doktor da bana daha iyi olacaksın demişti. Öyle de oldu. Bu ameliyatı olduktan sonra üç tane doktora gittim. Bana koşamazsın diye lisans çıkartmadılar. Herkesin merak ettiği olay bu ameliyattan sonra bir insan koşup yarışabilir mi? Ben tekrar birinci geldim ve rekor kırdım. Ben koşmakla çok iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Koşmayı çok sevdiği dile getiren Sağlam, sözlerini şöyle noktaladı: "Eğer ki koşamasaydım çok üzülürdüm. Ben ameliyattan sonra koşmayı bırakmayacaktım ama tekrar böyle madalyalar alacağım ve rekor kıracağım aklıma hiç gelmezdi. Çok mutluyum ve yaşadığım sürece de bu koşuyu bırakmayacağım. Yurt dışında da yarışlarım oldu. Budapeşte'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası ile İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Selanik'e, Zagrep'e, Belgrad'a gittim ve oralarda da yarıştım."

Kaynak: İHA

Murat Sağlam, Ameliyat, Türkiye, İzmir, Genel, Spor, Güncel, Son Dakika

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