Dünyanın En Modern Mobilya Fuarı Kayseri'de - Son Dakika
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Dünyanın En Modern Mobilya Fuarı Kayseri'de

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KUMSmall AVM'de düzenlenen mobilya fuarı, ekonomik fiyatlarla vatandaşları buluşturdu.

10.10.2024 01:29
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Dünyanın en modern mobilya fuarı yüz güldürdü

KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya:

"Fuarları üyelerimizin ticaretini daha fazla geliştirme adına düzenliyoruz"

KAYSERİ - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSmall AVM'de düzenlenen "dünyanın en modern mobilya fuarı" mottosuyla düzenlenen mobilya fuarı, bol ürün kapasitesi ve ekonomik fiyatlarıyla vatandaşların yüzünü güldürdü. KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, "Fuarları üyelerimizin ticaretini daha fazla geliştirme adına düzenliyoruz" dedi.

Dünyanın en modern mobilya fuarı dün Kayseri protokolü ve Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar'ın katılımıyla kapılarını açtı. Birbirinden güzel ve modern ürünlerle vatandaşlara onlarca mobilya çeşidi sunan fuarda, ekonomik fiyatlarda dikkat çekiyor. KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, amaçlarının KUMSmall'ı mobilya sektöründe adı anılır bir hale getirmek olduğunu söyledi. Mağazaların en flaş, güzel ve kampanyalı ürünlerini KUMSmall AVM koridorlarında vatandaşlara sunduklarını ifade eden Sarıkaya, "Dünyanın en modern mobilya fuarı' diyoruz, çünkü sadece bu iş için yapılmış, çok devasa ve modern bir alt yapısı olan bir merkezden bahsediyoruz. Bizim amacımız KUMSmall'ı mobilya sektöründe adı anılır bir hale ve bir merkezi haline getirmek. Bu amacımıza uygun olarak da hedeflerimiz ışığında çalışmalarımız devam ediyor. 122 bin metrekare oturumu var. 300 bin metrekare kapalı alanımız ve 300'ün üzerinde fuar katılımcıları ile birlikte mağazalarımız var. Daha önceden gelen ziyaretçilerimiz bilirler. Koridorlarımız ciddi anlamda ferah ve nezih. Şu anda mağazalarımız koridorlarına en flaş, en güzel ve en kampanyalı ürünlerini çıkartmış durumdalar. İlave olarak diğer fuar alanına 70'in üzerinde firma katılmış durumda. Dolayısıyla Kayseri'nin mobilya sektöründeki üretim gücü hasebiyle bu tür fuarların şehrimizde sık sık yapılması gerekiyor. Şehirde düzenlenen diğer fuarlara kesinlikle karşı değiliz. Bu şehirde 4 binden fazla üreticimiz, kobilerimiz var. Dolayısıyla bu büyüklük bir fuar alanına sığmaz. Bizde kendi fuarımızı düzenliyoruz. Son derece mutluyuz. Dün çok güzel bir açılış yaptık. Protokolümüze, ticaret bakan yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Dün 600 civarında kapılardan giriş yapan şehir dışından ve yurt dışından gelen müşterilerimiz vardı. Dünyada fuar işi mobilya sektöründe geçerli. Çünkü insanlar özellikleri belli bir beyaz eşya almıyorlar. Ergonomisi, görüntüsüne bakarak, kumaşına dokunmaları gerekiyor. Onun için mobilya sektöründe fuarlar açısından çok önemli. KUMSmall'ın yapılış amacı da budur. Bu kadar devasa bir proje sadece Kayseri ve bölgeye ürün satmak için yapılmadı. Türkiye'de de tabi ki hatırı sayılır bir mobilya ticareti var ama amacımız dünya. Bu fuarları pastada daha fazla pay alma ve üyelerimizin ticaretini daha fazla geliştirme adına düzenliyoruz. Son derecede mutluyuz. Bizim için çokta başarılı geçiyor ve iyi başladık. İyi gidiyor. Diğer fuarımızda bugün açıldı" şeklinde konuştu.

"Cumartesi ve pazar halk günü olacak"

Cumartesi ve pazar gününü halk günü olarak ilan ettiklerini belirten Sarıkaya, bütün vatandaşları KUMSmall AVM'ye davet etti. KUMSmall'ın ailede bulunan her bir birey için uygun olduğunu aktaran Sarıkaya, "Vatandaşlarımız zaten bizi iyi biliyorlar. Bizde onları biliyoruz. Bu fuarların şöyle bir güzelliği var. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri, vatandaşlarımızı fuara bekliyoruz. Bu 2 günü halk günü olarak ilan ettik. Mobilya almayı düşünen, tasarım arayan, kampanya arayan bütün vatandaşlarımızı Cumartesi ve Pazar Günü KUMSmall AVM'ye bekliyoruz. Sadece kendilerini değil, çocuklarını da bekliyoruz, eşlerini de bekliyoruz. Çünkü KUMSmall AVM'de tüm aileye göre bir güzellik var. Çocuklarımız eğlence alanlarımızı çok seviyorlar. İnşallah Cumartesi ve Pazar günü vatandaşlarımızı yoğun bir şekilde burada görmek istiyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Dünyanın En Modern Mobilya Fuarı Kayseri'de - Son Dakika

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