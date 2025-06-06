Duygusal Bayram Paylaşımı

Minguzzi'nin teyzesinden duygulandıran bayram paylaşımı

"Bayram kime geldi"

İSTANBUL - Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matteo Ahmet Minguzzi'nin teyzesinden, duygulandıran bayram paylaşımı. Teyze Aylin Akıncılar yaptığı paylaşımda yeğeni ile geçen yıl bayram namazı ile ilgili yaptığı konuşmanın ekran fotoğrafını, "Bayram kime geldi" notuyla paylaştı.

Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar sosyal medya üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı. Akıncılar yaptığı paylaşımda yeğeni Minguzzi ile geçen yıl Whatsapp üzerinden aralarında geçen "Teyzoş, enişteme söyle Çinili Cami'de bayram namazı kılalım" sohbetini, "Bayram kime geldi" yazılı notuyla paylaştı. Paylaşıma kullanıcılar tarafından kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.