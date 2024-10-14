Edebiyat Yolu'ndan 4 yılda 10 milyon araç geçti - Son Dakika
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Edebiyat Yolu'ndan 4 yılda 10 milyon araç geçti

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Edebiyat Yolu'ndan 4 yılda 10 milyon araç geçti Kahramanmaraş-Göksun karayolunu 16 kilometre kısaltan ve 4 yıl önce açılışı yapılan Edebiyat Yolu'ndaki tünellerden 4 yılda 10 milyon araç geçiş yaptı Kahramanmaraş-Göksun karayolunu 16 kilometre kısaltan ve 4 yıl önce açılışı yapılan...

14.10.2024 10:22
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Edebiyat Yolu'ndan 4 yılda 10 milyon araç geçti

Kahramanmaraş- Göksun karayolunu 16 kilometre kısaltan ve 4 yıl önce açılışı yapılan Edebiyat Yolu'ndaki tünellerden 4 yılda 10 milyon araç geçiş yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş-Göksun karayolunu 16 kilometre kısaltan ve 4 yıl önce açılışı yapılan Edebiyat Yolu'ndaki tünellerden 4 yılda 10 milyon araç geçiş yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bölünmüş yol projelerinden Kahramanmaraş-Göksun karayolu, şoförlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

80 kilometre olan Kahramanmaraş ile Göksun arasını 16 kilometre kısaltarak 64 kilometreye düşüren, gidiş gelişi 128 kilometre uzunluğundaki yol, 11 çift tüplü tünelden oluşuyor. Kahramanmaraş ile Kayseri'yi de birbirine bağlayan ve günlük ortalama 8 bin aracın geçtiği yolda 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ile 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak da bulunuyor.

Tamamlanan yol, Kahramanmaraş ile Göksun arasındaki seyahat süresini de 39 dakika kısalttı ve bu kısaltma nedeniyle yılda 159.4 milyon lira tasarruf sağlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlemişti. Edebiyat yoluna, şehrin tanınmış 7 Güzel Adam'ın isimlerinin yanı sıra, Mahzuni Şerif gibi kentin sanatçılarının da isimleri de verilmişti.

6 Şubat depremlerinde hasar alan Göksun-Geben- Andırın karayolu üzerindeki 31-58. kilometre arasında yol yapım çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. Sürücüler eski güzergahtan ulaşımı sağlarken, çalışmaların kısa sürede tamamlanıp yolun yeniden trafiğe açılmasını bekleniyor.

Şoför Emrullah Kurt, "Yollarımız çok güzel eskiden virajlıydı şimdi daha rahat ve konforlu" dedi.

Şoför Saim Gülcü, "Eski yol uzun ve yorucu bir yoldu. Yakıt ve zaman konusunda tüneller çok güzel oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Edebiyat Yolu'ndan 4 yılda 10 milyon araç geçti - Son Dakika

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