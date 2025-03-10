Eğrikuyu Köyü'nde İftar Yemeği Yasaklandı

Eğrikuyu köyünde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

Köy halkı ramazan ayı süresince toplu iftar yapıyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir köy muhtarı ilginç bir karara imza atarak, evlerde iftar yemeğini yasakladı. Köylüler iftarlarını imece usulüyle yaptıkları yemekler ile hep birlikte toplu olarak açıyorlar

Pandemi döneminde evlere yemek servisi ile başlayan uygulama dört yıldır da toplu olarak iftar açma geleneğine dönüştü. Köy halkı imece usulüyle günlük altı yüz kişilik yemek yapıyor ve iftarlarını da toplu olarak açıyorlar.

Köy halkından Nursel Şahin "Herkes burada birleşiyor, görüşüyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" derken, Figen Eryılmaz'da acıkmasında "4 yıldır bu etkinlik yapılıyor. Uygulamadan çok memnunuz. Pandemi döneminde evlere servis yapılıyordu. Şimdi de burada toplu olarak iftar açıyoruz. Sadece bizim köylüler değil, civar köylerden de gelenler oluyor. Misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz. Günlük altı yüz, yedi yüz kişilik yemek çıkıyor. Köyde yaşadığımız için bazen yemek yapmaya fırsatımız da olmuyordu. Bu uygulamadan herkes çok memnun" ifadelerini kullandı.

köylerde yemek verme geleneğinin olduğunu söyleyen Eğrikuyu Köy İmam Hatibi Ali Karataş'da "Bu uygulama başlamadan önce evlerde yemek verilirdi. 2021 yılından itibaren de toplu olarak yemek verilmeye başlandı. Bu sayede daha fazla misafir ağırlayabiliyoruz" dedi.

Ramazan ayında evlerde iftar yapmanın yasaklandığını söyleyen Köy muhtarı Nihat Ateş "İftar vaktinde kültür evinde bir araya geliyoruz. Küs ve kırgın olanlar da dahil tüm köylü aynı çatı altında iftarını açıyor. Daha önceleri evlerde daha küçük çaplı yapılan geleneği profesyonel bir şekilde devam ettirmek istedik. Günlük altı yüz kişilik yemek çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

Günlük çıkan yemeğin maliyetini de hayır sever vatandaşların katkılarıyla sağladıklarını söyleyen Muhtar Ateş "Birlik ve beraberlik bu köyde en üst seviyede. Bu hizmette tüm köylümüz benim arkamda duruyor. Yemek öncesi ve sonrasında gençlerimiz imece usulü ile yardım ediyorlar. Yemeğe gelemeyen yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza da yemekleri gençlerimiz sayesinde evlerine gönderiliyor. Ayrıca bölgemizde görev yapan güvenlik, sağlık ve hava limanı personellerine de günlük iftar yemekleri gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.