Elazığ-Pertek Feribotlarında Kuyruk Sorunu - Son Dakika
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Elazığ-Pertek Feribotlarında Kuyruk Sorunu

09.06.2025 23:23
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Kurban Bayramı'nda feribotlarda kilometrelerce kuyruk oluştu, köprü yapılması talep ediliyor.

Elazığ- Pertek feribotlarında bayram yoğunluğu: Kilometrelerce kuyruk oluştu

ELAZIĞ - Kurban Bayramı'nın son gününde tatil dönüşüne geçen vatandaşlar ile günü birlikte gezi düzenleyen yerli ve yabancı turistler, Elazığ'dan başta Tunceli, Erzincan ve çevre illere gitmek için soluğu iskelede aldı. Elazığ-Pertek feribotlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken vatandaşlar köprünün bir an önce yapılmasını talep etti.

Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününü gezerek değerlendirme isteyen ve aynı zamanda tatil dönüşüne geçen vatandaşlar Tunceli, Erzincan başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesine geçmek isteyince Elazığ-Pertek feribot iskelesine akın etti. Hal böyle olunca, iskelede kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Sırayla feribota bindirilen araçlar, Keban Baraj Gölü üzerinden Tunceli'nin Pertek ilçesine geçiriliyor. O anlar dron ile görüntülenirken, vatandaşlar Pertek köprüsünün yapılmasını talep etti. Aynı zamanda iskele çevresinin çok fazla kirletildiğini ve her yerde atıklar olduğunu dile getiren bazı vatandaşlar, ekiplerin çalışma yapmasını ve sıra bekleyenlerin çevre konusunda daha duyarlı olmasını istedi.

Elazığ'dan geldiklerini belirten vatandaşlardan Seyfi İmak, "Feribota geldik ve feribotta kuyruk vardı. 2 tane feribot geçti halen daha da 1 kilometreye yakın kuyruk var. Şuan da sıra bekliyoruz. Yaz boyunca burada sürekli kuyruk oluyor. Buranın köprüsü yapılsa vatandaşlar sırada beklemez ama şimdi köprü olmadığı için mecbur feribotu bekliyoruz. Millet burada beklerken içtikleri suları yolun kenarlarına atıyor. Temizlik yok. Burada temizlik çalışmasının olması gerekiyor" dedi.

Okulların tatil olmak üzere olduğunu ve bundan dolayı vatandaşların memleketlerine geldiklerini aktaran esnaflardan Serdal Aslan ise "Vatandaşlar bayram dolayısıyla çok yoğun bir şekilde Tunceli'ye geliyor. O yüzden burada kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Feribotlar yeterli kalmıyor. Buraya çözüm odaklı şeyler yapılırsa daha iyi olur. Bu yoğunluk bayramlar ve tatil günlerinde oluyor. Onun dışında feribotlar da yoğunluk oluyor ama bu kadar yoğunluk olmuyor. Köprü yapılırsa daha iyi olur. Bölgedeki insanlar hem ulaşımını hem de Karadeniz bölgesinin bağlantı yeri olduğu için araçlar burayı kullanıyor. Köprü olduğunda burada her şey rahatlayacak. Belki esnaflar biraz sıkıntı yaşayabilir ama burayı vatandaşlar da kullanıyor. Vatandaşların feribot beklerken çöp atmasından çok şikayetçiyiz. Genelde burayı biz temizliyoruz. İnsanlar burayı gezmeye geldiğinde çöplerini buralara bırakıyor. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Valilik temizlik için buraya birkaç personel daha vermiş olsa, en azından kaba çöpleri temizlemiş oluruz. Vatandaşlarımız da bu konuda biraz daha duyarlı olursa daha güzel olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Elazığ-Pertek Feribotlarında Kuyruk Sorunu - Son Dakika

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