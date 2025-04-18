Emine Nine'nin Kına Gecesi Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Emine Nine'nin Kına Gecesi Hayali Gerçekleşti

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69 yaşındaki Emine Gülay, huzurevinde kına gecesi düzenleyerek hayalini gerçekleştirdi.

18.04.2025 10:10
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Hiç evlenmeyen 69 yaşındaki Emine ninenin kına gecesi hayali gerçek oldu

Bindallısını giydi, kınasını yaktı, vur çatlasın çal oynasın diyerek kurtlarını döktü

BURDUR - Burdur'da huzurevinde kalan ve daha önce hiç evlenmeyen 69 yaşındaki Emine Gülay'ın hayali olan kına gecesi öğrenciler ve huzurevi sakinleri tarafından gerçekleştirilen organizasyonla gerçek oldu. 69 yaşında bindallı giyen Gülay'ın mutluluğu gözlerine yansıdı.

Burdur'da Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Hilmi Hafize Evin Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan Emine Gülay Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Huzurevi arasında imzalanan protokol çerçevesinde huzurevinde düzenlenen zihinsel, biyopsikososyal gelişim atölyesinde üniversite öğrencilerine daha önce hiç evlenmediğini, bu yüzden de bir kına gecesinin olması hayalinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen MAKÜ Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Huzurevi yönetimi "Hayaller gerçekleştiriliyor projesi" çerçevesinde Emine Gülay için huzurevi bahçesinde bir kına organizasyonu düzenledi. Organizasyona bindallısını giyip süslenerek gelen Emine Gülay'ın mutluluğu gözlerine yansıdı.

Halk oyunları gösteri ile başlayan kına organizasyonunda yerel sanatçılar sahne aldı. Kırmızı bindallısı ile öğrencileri ve huzurevi sakinlerini etrafına toplayan Gülay vur patlasın çal oynasın diyerek kurtlarını döktü. 69 yıllık hayali gerçek olan Gülay, ellerine kına yakıldığı esnada ise duygulanarak mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

"Hayalim gerçek oldu"

Kına gecesi hayalinin gerçekleştiği için çok sevinçli olduğunu söyleyen Emine Gülay, "Ben daha önce hiç evlenmedim. Huzurevi müdürüm ve hocalarımın sayesinde bugün hayalim gerçek oldu. Kına gecemin olmasını çok işitiyordum. Allah razı olsun herkesten. Benim için kına gecesi yaptılar. Çok mutlu oldum. Şimdi kına gecemde bol bol oynatacağım kızları. Kendime de kına yaktıracağım, altın toplayacağım. Gelen tüm misafirlerimin ayaklarına sağlık. İyi ki varsınız yavrularım" dedi.

"Allah devletimizden razı olsun"

Kına organizasyonuna katılan Emine Gülay'ın abisi Mehmet Gülay ise, "Kardeşimin bu mutlu gününü daha önce görebilseydim keşke. Biz hanımınla kardeşlerime anne baba olmaya çalıştık. Garibandık eskiden biz, nasip olmadı. Bizim kimsemiz yok. Allah devletimizden razı olsun" şeklinde konuştu.

"Yaşlılarımızın yüzünde küçük de olsa bir mutluluk gerçekleştirebildiysek ne mutlu bize"

Organizasyonun gerçekleştirilmesinde büyük rol oynayan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Deniz Şahin, "Biz Yaşlılık Çalışmaları Merkezi olarak Hilmi Hafize Evin Huzurevi'nde son bir yıl içerisinde 30 farklı zihinsel, sosyal, etkileşim atölyesi gerçekleştirdik. Bir yıla yaydık bu atölye çalışmalarımızı. Atölye çalışmalarımız sırasında burada huzurevi sakinlerimizi çok daha iyi tanıma fırsatımız oldu. Kendi yaptığımız sohbetler de ve görüşmelerimiz sırasında bazı hayallerinin olduğunu ve gerçekleştiremedikleri bazı şeylerden bize bahsettiler. Biz de Huzurevi Müdürümüz İbrahim Çetinkaya ile bu hayalleri gerçekleştirebilir miyiz acaba diye düşündük. İlk olarak Emine teyzemizin kına organizasyonunu yaptık. Çünkü Emine teyzemiz bize buraya geldiğimiz zaman atölye çalışmalarımızda şunu söylemişti; 'Ben hayatımda hiç evlenmedim, düğün değil ama kına gecesi çok içimde kaldı. Bir kına gecem olsaydı çok isterdim' dedi. Biz de ilk önce Emine teyzemin hayalini gerçekleştirmeyle işe başlayalım dedik. 2025 yılının aile yılı teması olması da bizim için çok kıymetli. Çünkü biz burada şunu gördük. Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla aslında ülke olarak koskocaman bir aileyiz. Bu minvalde yaşlılarımızın yüzünde bir gülümseme oluşturabildiysek, onları mutluluklarından minnacık da olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Emine Nine'nin Kına Gecesi Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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