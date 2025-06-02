Engelleri Aşan Şiir: Yusuf Durdurmuş'un Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Genel

Engelleri Aşan Şiir: Yusuf Durdurmuş'un Başarı Hikayesi

02.06.2025 13:01
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Görme engelli Yusuf Durdurmuş, yazdığı şiirleriyle hayata dokunarak başarı öyküsü yazdı.

Gözleri görmüyor, kalemi hayata dokunuyor

Engelleri şiirle aştı: Görmeden yazdı, gönülleri gördü

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki doğuştan görme engelli milli sporcu ve yazılımcı Yusuf Durdurmuş, üç yıl boyunca kaleme aldığı şiirlerini kitaplaştırarak, engelleri sanatla aşan bir başarı hikayesine imza attı.

Hendek ilçesi Martinler Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Yusuf Durdurmuş, doğuştan görme engelli olmasına rağmen azmiyle birçok başarıya imza attı. Görme engeline rağmen geliştirdiği teknolojik becerileri sayesinde şiirlerini bilgisayarda özel yazılımlar yardımıyla yazıya döken Durdurmuş, arkadaşlarının teşvikiyle birikimlerini kitap haline getirerek okuyucuyla buluşturdu. Kitabını ilçede kurulan kitap fuarında sergileyen Durdurmuş, okuyucuların yüreklerine dokundu. Engelli bireylerin istedikleri takdirde her şeyi başarabileceğini belirten Durdurmuş, bu bireylerin kendilerine yetebilmeyi öğrenmeleri gerektiğini aktardı.

"Ben 3 yıldır bir şeyler karalamaya çalışıyordum"

Yazdığı notları şiir kitabı haline getiren görme engelli Yusuf Durdurmuş, "Ben 3 yıldır bir şeyler karalamaya çalışıyordum. Bilgisayarda tutuyordum ve silmiyordum. Toparlayınca şiir kitabı ortaya çıktı. Bazı arkadaşlarımla şiirlerimi paylaştım, kendileri bunların bir kitap olarak basılabileceğini söylediler ve bu yola girmeye karar verdim. Bilgisayarda, görme engellilere özel yazılımlar kullanıyorum aynı zaman da kendim de yazılımcıyım. Görme engelli insanlara yazılım, donanım işlerinde yardımcı oluyorum. Ekranda normal insanların fareyle ulaştığını biz görme engelliler, klavye üzerinden yapıyoruz. Yazı yazmaktan, program yazmaya, mailden sosyal medyada gezmeye kadar her şeyi yapabiliyoruz" dedi.

"Bağımsızlığını kazanmamış her görme engelli hayata 1-0 yenik başlar, birilerine muhtaç kalır"

Engelli bireylere mesaj veren Durdurmuş, "Görme engelli bireylerimiz kendilerini geliştirmek için öncelikle ilk yapacakları iş bağımsızlıklarını kazanmaktır. Bağımsızlığını kazanmamış her görme engelli hayata 1-0 yenik başlar, birilerine muhtaç kalır. Bu sebeple öncelikli hedefleri kendi kendilerine yetmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Ardından ne yaparlarsa yapsınlar bir tane bilgisayar edinsinler ve dünyaya giriş yapsınlar. Bundan sonrasında ise istedikleri her şeyi rahat bir şekilde yapabilirler. Ailem benim her zaman yanımda durdu. Her zaman bu hayatta imkanlar dahilinde elimden geleni yapmaya çalıştım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Bilgisayar, Edebiyat, Yazılım, Sanat, Genel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Engelleri Aşan Şiir: Yusuf Durdurmuş'un Başarı Hikayesi - Son Dakika

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