Erciyes Kayak Sezonu Başladı

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Erciyes'te kayak sezonu başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

"20 yıl içerisinde de sezonu en erken başlattığımız dönemi yaşıyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; dünya standartlarında tesislere sahip, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu ICAR'a üye olan Türkiye'deki ilk kayak merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonun açıldığını duyurdu.

Dünyanın ve Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde, 2024-2025 Kayak Sezonu açıldı. Kayseri'nin simgesi, Türkiye'nin incisi olan kış turizm merkezi Erciyes'te 2024-2025 Kayak Sezonu'nun açıldığını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, zirvede gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bereketin merkezinde olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, "Kar geldi, bereket geldi. Sezonumuzu bugün itibariyle başlatıyoruz, şehrimize, ülkemize, kayak sever dostlarımıza hayırlı olsun. Erciyes Kayak Merkezi dünya standartlarında Türkiye'de bir numara olan merkez, 19 mekanik tesis, 40 pist, 120 kilometre pist uzunluğumuz ile gün boyunca istediğiniz noktalarda geçiş yapıp, kayak yapabilirsiniz" dedi. Erciyes'in geçtiğimiz yıl ziyaretçi rekoru kırdığını hatırlatan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Geçen sene 2,5 milyon misafirimiz olmuştu, bu sene erken sezonu açarak, daha çok katlayacağız. 20 yıl içerisinde de sezonu en erken başlattığımız dönemi yaşıyoruz. Karı ile suyu ile termal turizmi ile yüksek irtifa merkezi ile değişik sporlara ortam sağlayan Erciyes'teyiz. Otel sayısında ve yatak kapasitesindeki artışla, ulaşım kolaylığı ile İstanbul'dan çıkan bir kayak severin, 1 saat içerisinde uçakla Kayseri'mize gelip, ardından 20 dakikada otoban gibi yollarımızla kayak merkezimize ulaşacak. Burada konfor var, kalite var, güler yüz var, uygun fiyat ile de hizmet söz konusu, ekibimi kutluyorum."

Başkan Büyükkılıç, dünyanın dört bir tarafından turistlerin Erciyes Kayak Merkezi'ne geldiğini kaydederek; "Charter seferleri devam ediyor. Polonya, Ukrayna, Çekya, Belarus, Danimarka ve İsveç gibi kuzey ülkeler de eklenmiş oldu. Daha sonraki süreçte İngiltere, Brezilya, Arjantin'den kayak sever dostlarımız olacak. Uluslararası bir ortam ve kayak merkezimizde değişik etkinliklere fırsat veriyoruz, geçen sene 30'un üzerinde etkinliğe ve yarışmalara zemin hazırladık. Bu sene de keyifli bir ortamda eğlenerek, kayak yaparak, dinlenerek zamanımızı değerlendireceğiz. Hemşehrilerimize ve ulusal, uluslararası boyutta tüm insanlara hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Güven dolu bir ortamda kayakseverlerimizi bekliyoruz"

Erciyes'te güven dolu bir ortamda kayak yapılacağını söyleyen Büyükkılıç, açıklamasında, "Burada yeme içme mekanları ile gastronomi kültürümüzle, turizm kültürümüzle, Kayseri'nin açık hava müzesi mantığındaki yaklaşım ile Soğanlı'daki balon turizminden de rahatlıkla yararlanabilecekler. Kentin ekonomisine de her sene en az 100 milyon dolardan fazla katkı sağlıyor. Hafta sonları yüzbinlerce kişiyi buluyor. Gelen misafirlerimiz, uygun fiyatlara hizmet alacakların da rahatlıkla görecekler. Kayak merkezimizin tamamen kontrolü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yönetimindedir, tüm hizmetleri veren Erciyes A.Ş.'dir, güven dolu bir ortamda kayakseverlerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erciyes'te düzenlenen sezon açılış programında Başkan Büyükkılıç'a Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da eşlik etti.