Erciyes'te gece kayağı başladı

KAYSERİ - Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinde yapılan gece kayağı, Erciyes'te de özel olarak aydınlatılan pistte tatilcilere kesintisiz kayak deneyimi sunuyor. Geçtiğimiz günlerde kayak sezonunu başlatan Erciyes'te, gece kayağı da start aldı.

Türkiye'nin en gelişmiş kış sporları merkezi haline gelen Erciyes, kayak severlere gece gündüz demeden kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor. Erciyes'te gece boyunca çalışan teleferik sayesinde tatilciler karın tadını doyasıya çıkarıyor. Kış sezonu boyunca her hafta Cuma ve Cumartesi günleri; sömestr tatili boyunca ise her akşam düzenlenen gece kayağı etkinliğine tatilciler yoğun ilgi gösteriyor. Kayak severler eksi 15 dereceye varan havada, beyaz örtü üzerinde yanan varil ateşi çevresinde ısınırken, kendilerine Erciyes A.Ş. tarafından hazırlanan 'Sıcak Şıra' ikram ediliyor.

Erciyes Kayak Merkezi; gece kayağında yerli ve yabancı turistler; açık olan teleferiklerle gecenin karanlığında dağın tepesine doğru yol almak, gökyüzünde ışıl ışıl parlayan yıldızların nefes kesen manzarası altında kayak 8-yapma imkanı sunuyor.