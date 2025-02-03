Erciyes'te Sömestir Yoğunluğu

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Sömestirin son hafta sonunda Erciyes'te adım atacak yer kalmadı

Erciyes hafta sonu 350 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'ne vatandaşlar, sömestirin son hafta sonunda akın etti. Hafta sonu Erciyes'i yaklaşık 350 bin kişi ziyaret etti.

112 kilometrelik pistiyle Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Erciyes sömestir tatilini dolu dolu geçirdi. Yarıyıl tatilinin son hafta sonunda da binlerce turisti ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi'nde neredeyse adım atacak yer kalmadı. Erciyes'in her türlü zorluklara hitap eden pistlerine gelen yerli ve yabancı turistler kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkardı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yaşanan yoğunluk, dron ile havadan görüntülendi.