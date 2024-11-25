Erzincan\'da Kar Mahsur Kaldı

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Erzincan'da kar ve tipide mahsur kalanlara ulaşmak için ekipler seferber oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da son yılların görülmemiş karı yağarken yollarda, yaylalarda mahsur kalanlar için ekipler gece boyunca seferber oldu.

Dünden buyana etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kent genelinde eğitim öğretime bugün ara verildi. Üniversitede senato kararıyla tatil edildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde gelişmeler takip edildi. Vali Aydoğdu, AFAD ve diğer ilgili ekiplerle birlikte kapanan yollarda kalanlara yardım çalışmalarını denetledi.

Kurtarılan çok sayıda vatandaş yurtlara, sosyal tesislere, camilere getirilerek misafir edildi.