Erzincan\'da sobada patates keyfi

Hem görüntü hem de bıraktığı mektup yetkilileri harekete geçirdi

Bir evde 4 ceset! Katliamın altından yine aynı hikaye çıktı

Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti 'Sobada patates'

ERZİNCAN - Soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Erzincan'da, kafelerde ve çay ocaklarına kurulan sobalarda pişirilen kaşarlı patates soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğalgaz ve kalorifer Erzincan'da soba kültürünü neredeyse yok etti. Eskiden insanların ısınma amacıyla kullandığı sobalar günümüzde nostalji ısınma çeşitliliğine girdi. Kış aylarında Erzincan'daki kafe ve çay ocaklarına kurulan sobalarda günümüzde birçok kişinin hasret kaldığı görüntüler canlı tutulmaya çalışılıyor.

Ordu Caddesi üzerinde bulunan nostaljik ambiyansıyla eskilerin yaşatılmaya çalışıldığı bir kafede kurulu kuzineli sobada pişirilen kaşarlı patates ise Erzincanlılar ve kente gelen üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan sobada patates keyfi çayla birlikte sohbetlerin tadı tuzu olmaya devam ediyor. Besin değerinin yüksek ve kış şartlarına dayanıklı olması nedeniyle patatesten vazgeçemeyen Erzincanlılar kuzineli sobada pişirilen eşsiz lezzet kaşarlı patatesin keyfini çıkarıyorlar.

Kafeye gelen müşteriler Erzincan'da soğuk havanın kendini iyice hissettirmeye başladığını ve bu soğuk günlerde de kaşarlı patatese ilginin arttığını belirttiler.

Kuzineli sobada hazırlanan kaşarlı patatesin çayla birlikte çokça tüketildiğini belirten EBYÜ Biyoloji Bölümü öğrencisi Nergiz Onat, "Soba, soba üzerinde demlenen çay ve fırında patates mükemmel oluyor. Oldukça lezzetli. Erzincan'da vazgeçilmez olan patatesi bazen kaşarlı bazen sade hoş sohbet içerisinde tüketiyoruz" dedi.