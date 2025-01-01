Esenyurt'ta Kadınlar İçin Dekoratif Ahşap Boyama Kursu Başladı

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Esenyurt Belediyesi'nden vatandaşlara dekoratif ahşap boyama kursu

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin "Dekoratif Ahşap Boyama Kursu" kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Eğitimlere katılarak moral bulan kursiyerler, ürettikleri el emeği ürünler ile de aile bütçesine önemli katkı sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi, kadınların kaliteli ve verimli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla farklı alanlarda kurs programları açmaya devam ediyor. Bu çerçevede belediyenin Kültür Merkezlerinde düzenlediği "Dekoratif Ahşap Boyama Kursu", kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kursta kadınlar ahşap üzerine işledikleri desenleri boyayarak birbirinden güzel eserler ortaya koyuyor. Haftanın 5 günü devam eden eğitimlere katılan kadınlar bir yandan stres atarken, diğer yandan ürettikleri el emeği ürünleri sergilerde satarak aile ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Kursiyerler, bu imkanı sunan Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederken, belediye yetkilileri ise el sanatları kurslarının aralıksız devam edeceğini belirtiyor.

"Atmıyoruz yeniliyoruz"

Dekoratif el sanatları öğretmeni Neslihan Yıldırım Kara, kursiyeriyle hem öğrendiklerini hem de keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu; "Kursiyerlerimize öncelikle teknik eğitim vererek başlıyoruz. Derslerde ortalama 22 ila 25 farklı teknik öğretiyoruz. Ardından kursiyerler, öğrendikleri tekniklerle istedikleri ürünleri boyayarak kullanıma hazır hale getiriyorlar. Biz sadece ham ahşap boyamıyoruz; aynı zamanda dönüşüm mobilyası, bakır, cam gibi malzemeleri de işliyoruz. Evimizde kullanmadığımız eşyalar, hatta bazen çöpe atılmış bir sehpa bile boyanarak tekrar kullanıma kazandırılıyor. Dönüşüm sloganımızı ise; "atmıyoruz, yeniliyoruz" olarak belirledik. Kursiyerlerimiz burada hem keyifli vakit geçiriyor hem de yeni arkadaşlıklar ediniyor. Ayrıca kursiyerlerimiz yaptıkları ürünleri sergilerimizde satışa sunarak aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Eğer siz de keyifli vakit geçirmek istiyorsanız, kurslarımıza online kayıt yaparak derslerimize katılabilirsiniz."

"Çıkın çıkın gelin!"

Kursiyer Sibel Sezen ise birbirinden güzel el emeği ürünler ürettiklerini ifade ederek şöyle konuştu; "Hocamız çok özverili, her şeyi öğretmeye çalışan ve elinden geldiğince bize yardımcı olan harika bir insan. Buraya ilk başladığımda hiçbir şey bilmiyordum, ancak şimdi tüm teknikleri biliyorum. Sergilerde ürünlerimiz yer alıyor, satışlarımızı yapıyoruz. İleride inşallah işimize yönelik bir yer açma fırsatımız olur ve işimizi daha da ileriye taşıyabiliriz. Arkadaşlarımızla burada çok güzel sohbetler ediyoruz ve dostluklar kuruyoruz. Polyester, ham ahşap gibi malzemeler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Geri dönüşüm projeleri de yapıyoruz. Evdeki eski objelerimizi geri dönüştürüyor, onları süslüyoruz. Yaptığımız ürünler, el emeği olduğu için çok değerli. Satışa sunduğumuzda, onlar bizim çocuklarımız gibi oluyor, onları satmak bile istemiyoruz. O kadar çok ürünümüz birikiyor ki, bazen nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Ayrıca, bu el yapımı ürünler dostlarımıza verebileceğimiz en güzel hediye oluyor ve onlar da gerçekten çok beğeniyor. Son olarak, "Çıkın, çıkın gelin!" diyorum. Gelin, burada birlikte zaman geçirelim ve harika işler yapalım."