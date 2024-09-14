Eskişehir'den 34 Ülkeye Cam İhracatı - Son Dakika
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Eskişehir'den 34 Ülkeye Cam İhracatı

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Esvera Cam, Eskişehir'de tasarladığı cam ve pergola sistemleriyle 34 ülkeye ihracata devam ediyor.

14.09.2024 13:29
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Eskişehir'den 34 Avrupa ülkesine cam ve pergola sistemleri ihraç ediyorlar

Müşterilerin isteklerine göre Eskişehir'de tasarlanan sistemler onlarca ülkeye gidiyor

Esvera Cam ve Alüminyum firması personeli Gülcan Ergenç:

"Yurt dışında yoğun çalışmalarımız sürüyor"

"Çizimlerimizde birebir uygulama yapıyoruz ve eğer müşteri beğenip onaylarsa üretim aşamasına ondan sonra alıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sektörün öncü firmalarından biri olarak hizmet veren Esvera Cam ve Alüminyum firması tarafından müşterilerin isteklerine göre tasarlanan cam ve pergola sistemleri Amerika, İngiltere ve İspanya gibi 34 ülkeye ihraç ediliyor.

Hizmetlerine 2021 yılında başlayan Esvera Cam ve Alüminyum firması, faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede; cam balkon, hareketli cam ve gölgelendirme sistemlerinin üretimini Eskişehir'de yapan firma, ihracat kapasitesini her geçen gün arttırıyor. Sektör lideri olarak hizmetlerini sürdürmeyi hedefleyen Esvera günümüzde aralarında Amerika, İngiltere ve İspanya'nın da bulunduğu 34 ülkeye ihracat yapıyor. Son dönemlerde yurt dışından en çok sürme ve giyotin cam sistemleri için talep alan firma, müşterilerin istekleri doğrultusunda özel tasarım ürünlerle üretim yapıyor.

"Yurt dışında yoğun çalışmalarımız sürüyor"

Esvera Cam ve Alüminyum firması personeli Gülcan Ergenç, 34 ülkeyle yoğun tempoda çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Çalışmalar oldukça yoğun ve yoğunlaşarak gelmeye devam ediyor. Şu an 34 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunlar Amerika, İspanya, Malta, Romanya, İngiltere ve benzeri ülkeler. Oralarda da yoğun çalışmalarımız sürüyor. Zaten ürün gamımız birden fazla. Bioklimatik pergola ve rolling roof dediğimiz sistemlerimiz var. Açılır kapanır ve sabit cam tavanlarımız mevcut. Sürme sistemleri ve giyotin sistemlerine taleplerin de oldukça had safhada olduğunu görebilmekteyiz. İngiltere'ye rolling roof, özellikle bioklimatik pergolayı çok fazla ihraç ediyoruz. Bunun yanında sistemi bütüncül olarak ele alırsak altları ve yanları kapamak için kapı, giyotin, sürme ve bunun gibi sistemleri toplu şekilde yapıp bir alanı kapattığımızı düşünebiliriz. Yani C60 kapılarımız da var. Müşteriyle iletişime geçiyoruz zaten. Müşteri bizden 2 boyutlu, yani tekli çizim veya 3 boyutlu çizimler istiyor. Bunlara render diyoruz. Biz müşterinin istediği doğrultuda bu çizimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Mesela müşteri bize sistemin rengini söylüyor. Ona göre çizimlerimizde birebir uygulama yapıyoruz ve eğer müşteri beğenip onaylarsa üretim aşamasına ondan sonra alıyoruz. Montaj için süpervizör desteklerimiz oluyor. Ekstradan ölçü almaya gittiklerimiz oluyor. Mesela ustalarımız şu an hala Karadağ'da çalışmalarını devam ettiriyor. Yurt dışında projeler yaptığımızda da ustalarımızı ve montaj ekibimizden kişilerin gönderimini sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eskişehir'den 34 Ülkeye Cam İhracatı - Son Dakika

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