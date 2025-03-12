Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Annelerin evlat hasreti devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kentte etkili olan soğuk havaya rağmen evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Yıllardır çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyen anne ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oğlundan 9 yıldır haber alamadığını söyleyen anne Ayten Koçhan, "Evlat hasretine dayanamıyoruz. 9 senedir ciğerimiz yanıyor. Oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Bayram geliyor ama içimiz buruk. Evlatlarımızı istiyoruz, artık dayanamıyoruz. Ersin, beni duyuyorsan gel, devlete teslim ol. Bak, artık kaçacak yeriniz kalmadı. Dağların başında devlet kurulmaz. Baban rahatsız, biz senin hasretinle yanıyoruz. Yolunuz yol değil, yeter artık anneler, babalar ağladı. Bu bizim davamız değil, bu İsrail ve Amerika'nın davası. Eğer teslim olmazsan, sana sütümü helal etmiyorum" dedi.

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını belirten anne Şahinaz Özcan da, "DEM Parti ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlumun yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Bu bir Kürt-Türk davası değil. Biz de Kürdüz. Kimsenin hakkı yok çocuklarımızı alıp götürmeye. Onlar da evlat sahibi. Gittiği günden beri oğlumu arıyorum ama hiçbir haber alamadım. Biz burada nöbetimize devam edeceğiz. Dağda tek bir çocuk kalmayana kadar buradayız. Yeter artık, Atilla gel ve teslim ol" diye konuştu.