Evsiz Sandılar, İki Dairesi Olduğu Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Evsiz Sandılar, İki Dairesi Olduğu Ortaya Çıktı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 'evsiz' olduğu düşünülen 65 yaşındaki Hamdi Vural'ın aslında iki dairesinin olduğu ve birinde kira geliri elde ettiği ortaya çıktı. Çöp yığınlarıyla dolu evi görenler hayrete düştü.

01.01.2025 11:02  Güncelleme: 11:09
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"Evsiz" sandılar, iki dairesi çıktı, çöp yığınıyla dolu evini görenler hayrete düştü

Sosyal medyanın "evsiz" kahramanı, üçüncü kez temizlenen çöp evin de sahibi çıktı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sokakta yaşadığı düşünülerek yardım edilen 65 yaşındaki adamın aslında iki dairesi olduğu ve birinden kira geliri elde ettiği ortaya çıktı. Psikolojik sorunları nedeniyle evini çöp yığınlarıyla dolduran adamın bu yüzden sokakta hayat sürdüğü öğrenildi. Daha önce iki kez temizlenen ev, 13 kişilik ekiple yeniden temizlendi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sosyal medyada "evsiz" olarak gündeme gelen Hamdi Vural'ın hikayesi görenleri hayrete düşürdü. Yalvaç Belediyesi'ne ait Kültür Merkezi İş Hanı'nda yere serdiği kartonlar üzerinde yaşayan Vural'ın aslında Kaşyukarı Mahallesi'nde iki dairesinin olduğu ortaya çıktı.

Kültür Merkezi İş Hanı'nda kalan Vural'ı gören Kaşyukarı Mahallesi Muhtarı Aziz Altıparmak ve Yalvaç Belediyesi ekipleri, Vural'a önce yemek ikramında bulundu. Ardından belediye hamamında temizlenip berbere götürülen Vural, yeni kıyafetler giydirilerek ilçe merkezindeki bir otele yerleştirildi. Ancak gerçek durum, yapılan inceleme ile ortaya çıktı. Kaşyukarı Mahallesi'nde bir apartmanda zemin kat dairesi ve Boncuk Sokak'taki kira gelirli dairesi olan Vural'ın kendi evini çöp ev haline getirdiği belirlendi. Zemin kattaki dairenin kapısına kadar çöp yığan Vural'ın evinin adeta bir çöplüğe dönüştüğü görüldü. Bunun üzerine mahalle muhtarı Aziz Altıparmak, daha önce iki kez boşaltılan evin tekrar temizlenmesi için belediyeden yardım istedi.

Belediye ekipleri seferber oldu

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde sokak trafiğe kapatılarak başlatılan temizlik çalışmasında, Yalvaç Belediyesi bir kepçe, bir kamyon ve 13 kişilik ekiple hummalı bir temizlik yaptı. Çöp yığınlarının oluşturduğu yoğun kokudan etkilenerek maskelerle çalışmak zorunda kalan ekibe muhtar Altıparmak ayran ikram etti. Muhtar Altıparmak, Vural'ın psikolojik sorunları nedeniyle bu duruma düştüğünü belirterek, yetkililerden bu sorunun bir daha tekrar etmemesi için kalıcı çözümler üretilmesini talep etti.

3 kız babası olan Hamdi Vural'ın kızlarının yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Isparta, Yalvaç, Genel, Yaşam, evsiz, Son Dakika

Son Dakika Genel Evsiz Sandılar, İki Dairesi Olduğu Ortaya Çıktı - Son Dakika

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