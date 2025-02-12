Eylem Tok ve Oğlunun İadesi Kararı: Baba Sevinçli - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Eylem Tok ve Oğlunun İadesi Kararı: Baba Sevinçli

Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Eylem Tok ve oğlu için Türkiye'ye iade kararı verildi.

12.02.2025 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eylem Tok ve oğlunun iade kararına acılı babadan ilk yorum: "Sevinçliyiz, dört gözle bekliyoruz"

İSTANBUL - Geçtiğimiz mart ayında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazaya karışan 17 yaşındaki oğlu T.C. ile ABD'ye kaçan Yazar Eylem Tok için Türkiye'ye iade kararı verildi. Karar sonrası konuşan acılı baba Özer Aci, "Çok sevindik, dört gözle bekliyor olacağız, sonuçta amacımıza ulaştık diyebilirim, çabanın, emeğin bir sonucu, meyvesini aldık. Türk adaletine teslim olsunlar, eli kelepçeli gelmesin dedik, onlar öyle gelmeyi tercih ettiler" dedi.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te yaşanan feci kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Op. Dr. Bülent Cihantimur ve Yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki T.C. annesi tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılmıştı. Türkiye'nin iade talebi üzerine geçtiğimiz haziran ayında Boston'da ABD polisi tarafından yakalanan anne oğul için Türkiye'ye iade kararı verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verirken kararın ardından acılı baba Özer Aci, İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu.

"Çok sevindik, dört gözle bekliyoruz"

Karara ilişkin konuşan baba Özer Aci, "Bugün Eylem Tok ve çocuğun iadesiyle ilgili Adalet Bakanlığından haber aldık. Çok sevindik, iade edilecekleri kararı çıkmış, açıklanmış. Dört gözle bekliyor olacağız, sonuçta amacımıza ulaştık diyebilirim, çabanın, emeğin bir sonucu, meyvesini aldık. Bugün itibariyle 8 aydır Amerika'da hapisteler, sevinçliyiz, en azından orada serbest bırakılmadılar. Gelip Türk adaletine teslim olsunlar dedik, eli kelepçeli gelmesin dedik, onlar öyle gelmeyi tercih ettiler" dedi.

Kaynak: İHA

Eylem Tok, Türkiye, Baba, Son Dakika

Son Dakika Genel Eylem Tok ve Oğlunun İadesi Kararı: Baba Sevinçli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
20:49 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
09:24 Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik
09:22 Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı
09:18 Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar
08:57 Survivor’da Çılgın Sedat’a saldıran Adem Kılıçcı’nın akıbeti belli oldu Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
08:55 DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 01:04:46. #1.13#
SON DAKİKA: Eylem Tok ve Oğlunun İadesi Kararı: Baba Sevinçli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.