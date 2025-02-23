Eyüpsultan'da Buzlu Yolda Kaza - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Buzlu Yolda Kaza

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Buzlanan yolda kayan araç, park halindeki otomobillere çarptı; yaralanan olmadı.

23.02.2025 09:19
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Eyüpsultan'da buzlanan yolda kayan araç park halindeki otomobillere böyle çarptı

İSTANBUL - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde buzlanan yolda aşağı doğru kayan bir araç park halindeki arabalara çarptı. Kazada yaralanan olmazken aracın kayma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Evyap Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir araç, buzlanan yolda aşağı doğru kaymaya başladı. Araç, park halindeki başka arabalara çarparak durabilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralanan kimsenin olmadığı kazanın görüntülerinde aracın yokuş aşağı hızla kaydığı ve diğer otomobillere çarparak durabildiği görüldü.

Eyüpsultan\'da Buzlu Yolda Kaza
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eyüpsultan'da Buzlu Yolda Kaza - Son Dakika

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