Ferdi Tayfur'un Adı Ailede Yaşıyor

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Ferdi Tayfur'un adı bu ailede yaşıyor

Babadan oğula Ferdi Tayfur ismini yaşatıyorlar

KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan Karabacak ailesi merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un adını babadan oğula yaşatıyor.

Kayseri'de Yaşayan Ferdi Karabacak, babasının sanatçı Ferdi Tayfur'a olan sevgisinden esinlenerek kendisine verdiği ismi, yine sanatçıya olan hayranlığı dolayısıyla yaşatıyor. Kendi babasının isminin de sanatçı Ferdi Tayfur'un babası ile aynı olduğunu söyleyen Ferdi Karabacak, oğluna da Tayfur ismini vererek sanatçının adını ailesinde yaşatmaya devam ediyor. Babasının Ferdi Tayfur dinleyerek uyuduğunu söyleyen Ferdi Karabacak, "Bizim isim hikayemiz şöyle; benim babam 1961 doğumlu ve sıkı bir Ferdi Tayfur hayranıdır. Öyle hayranıdır ki adımı Ferdi koymuş. Babam inşaat işçisiydi. Libya'da çalışırdı ve oradan getirdiği tek gözlü bir kasetçalarla her gün yatarken Ferdi Tayfur'un kasetlerini dinleyerek uyurdu. Biz de gürültü yapmamak için odasına bile girmezdik. Sonrasında benim adımı Ferdi koyduğu için de ben de kendi oğlum olunca adını Ferdi'nin devamı olması niteliğinde Tayfur koydum. Benim adım Ferdi oğlumun adı da Tayfur. Büyük sanatçımızın kendisi rahmetli oldu ama benim ailemde Ferdi Tayfur'un adı yaşıyor. Ben her zaman bir sanatçının ismini taşımaktan gurur duymuşumdur. Ferdi Tayfur gibi büyük bir üstadın ismini taşıdığım için de her zaman mutluluk duymuşumdur. Tabi babadan gelen bir gelenek olduğu için biz de Ferdi Tayfur hayranıyız. Çocuklarım da aynı şekilde. Bir ilginç detayımız daha var ailemizde. Ferdi Tayfur'un babasının ismi Cumali ve benim babamın da adı Cumali. Yani Cumali, Ferdi ve Tayfur olarak tamamen ailemizde ismi ve değerleri yaşıyor. Sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyorum ben. Ülkemiz çok büyük bir sanatçısını kaybetti. Sevenlerinin ve tüm ülkemizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.

13 yaşındaki Tayfur Karabacak da, "Dedem çok büyük bir Ferdi Tayfur hayranı. Bu sevgisini babama Ferdi adını koyarak göstermiş. Babam da yine sevgisini bana Tayfur adını vererek göstermiş. Ferdi Tayfur'u dinliyorum ve seviyorum. Rahmetli olduğu için de üzgünüz. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.