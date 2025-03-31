Galata Köprüsü'nde Bayram Balıkçılığı - Son Dakika
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Galata Köprüsü'nde Bayram Balıkçılığı

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Ramazan Bayramı'nda güzel havayı değerlendiren İstanbullular, Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

31.03.2025 17:54
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Olta balıkçıları bayramda Galata Köprüsü'ne akın etti

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Galata Köprüsü, olta balıkçılarının akınına uğradı. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, oltalarını denize bırakıp bayramın tadını çıkardı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen olta balıkçıları Galata Köprüsü'ne akın etti. Oltalarını ve kovalarını alarak köprüye gelen balıkçılar, Boğaz'ın serin sularına yemlerini bıraktı. Köprü üzerinde yoğunluk oluşturan balıkçılar, hem balık tutmanın keyfini yaşadı hem de sıcak havanın tadını çıkardı. Gün boyu süren balık avında kimi balıkçılar kovalarını doldururken, bazıları da Boğaz manzarası eşliğinde sohbet etmeyi tercih etti.

"Hem ziyaret hem ticaret yapıyoruz"

Bayramın ikinci günü güzel havayı değerlendirdiklerini söyleyen Yunus Kartal, "Emekliyim buraya gelip balık tutup satıyorum. Hem ziyaret hem ticaret yapıyoruz. Bu güzel havayı değerlendiriyoruz. Kafa dinlemeye geldik. Her sene gelirim. Balık olarak izmarit, istavrit ve sardalya var. Ben de izmarit ve sardalya tuttum. Allah bereket versin" dedi.

"Eğlenmeye geldik"

Tuttuğu balıkları yiyeceğini söyleyen Evliya Sezer, "Buraya eğlenmeye geldik. Buraya hobi olarak hep gelirim. Bugün hava çok güzel. Biraz balık tuttum. Ama poşete koydum balıkları kova getirmedim. Nasip olursa akşam balıkları yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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